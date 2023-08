In der Abschlussprüfung konnten wieder die besten Prüflinge der Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe in Vilingen-Schwenningen in einem feierlichen Rahmen geehrt werden. Die 15 Preisträger der insgesamt 431 Prüflingen sind mit Eltern und Freunden aus ganz Baden-Württemberg noch einmal nach Villingen angereist, um ihre Preise entgegen zu nehmen.

Die Begrüßungsrede von Schulleiter Robert Fechteler und die Preisübergabe an die besten der Abschlussprüfung wurde musikalisch umrahmt von Michael Malina und Layla Stollbert. Die besten der Berufsgruppe erhielten als Sonderpreis noch einen vom Schulverein gesponserten Scheck.

Anschließend wurde zum Stehempfang in den Räumen der Landesberufsschule eingeladen. Bei kühlen Getränken und exquisiten Häppchen fand die Bestenfeier am Abend einen gelungenen Abschluss.

Bereich Küche Preise im Bereich Koch/Köchin: Matthias Roncari, Parkhotel Flora GmbH, Schluchsee; Klassenpreis Josephine Winzek, Maltes Hidden Kitchen, Baden-Baden; Sonderpreis und Preis des Oberbürgermeisters Villingen-Schwenningen Zippora Zell, Fünfschilling Hof GmbH & Co.KG, Fischingen; Klassenpreis Robin Rehm, Der Öschberghof, Donaueschingen.

Restaurantfachleute Klassenpreis Preis im Bereich Restaurantfachmann/-frau: Emily Weimann, Der Öschberghof, Donaueschingen; Sonderpreis im Bereich Fachkraft Gastgewerbe Max Helm, Zum Bunten Onkel, Freiburg.

Hotelfachleute Preise im Bereich Hotelfachmann/-frau: Sophia Gauggel, Hotel Bora GmbH & Co. KG, Radolfzell; Klassenpreis Chiara Lugtenburg, Hotel Die Halde, Oberried; Sonderpreis Ann-Katrin Schwer, Europa-Park Hotels, Rust; Klassenpreis Julia Hauser, Hotel Gasthof zum Rössl, Hüfingen.

Kaufmännischer Bereich Preis im Bereich Hotelkaufmann/-frau: Ariane Raab, Poss Hotelverwaltung GmbH, Holiday Inn, Stuttgart.

Berufskolleg Preis im Bereich Berufskolleg: Mirella Bähr, Funk Liberty Staff GmbH & Co. KG, Offenburg.

Zusatzqualifikation Preise im Bereich Zusatzqualifikation: Sarah Gänswein, Parkhotel Flora GmbH, Schluchsee; Lynn Kaiser, Europa-Park Hotels, Rust; Klassenpreis Caroline Schnaitter, Hotel Ritter GmbH & Co. KG, Durbach.