1 Das Hotel Palmenwald-Schwarzwaldhof wird von einer neuen Gesellschaft betrieben und ist jetzt im Besitz des Unternehmens Schreiber und Lutzenberger. (Archivfoto) Foto: (sb)

Das Freudenstädter Hotel Palmenwald-Schwarzwaldhof hat die Besitzer gewechselt. Die Sharlopov-Group aus Bulgarien hat das Haus an die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (Gbr) Schreiber und Lutzenberger verkauft und zieht sich somit aus dem deutschen Markt zurück.

Freudenstadt - Die Gesellschaft Schreiber und Lutzenberger hat nach eigenen Angaben reichlich Erfahrung mit Hotels in Ulm und Günzburg. Das Vier-Sterne-Superior-Haus in Freudenstadt wird jetzt von der Palmenwald-Betriebs GmbH mit Sitz in Ulm geführt. Geschäftsführender Gesellschafter ist Albert Mayr.

Wie Mayr unserer Zeitung auf Anfrage erklärt, hätten die neuen Besitzer vom geplanten Verkauf des Hotels aus internen Kreisen gehört und großes Interesse gezeigt. "Die Geschichte um das Haus hat uns angesprochen."

Die Historie des Hotels Palmenwald-Schwarzwaldhof geht in Freudenstadt weit zurück. 1895 wurde es auf Initiative des Stuttgarter Fabrikanten Paul Lechler im Jugendstil errichtet. Während der beiden Weltkriege war das Haus ein Lazarett. In den 60er- Jahren wurde es grundlegend renoviert. Nach der Insolvenz in den 90er-Jahren stand es zunächst leer. Dennoch diente es 2007 als Drehort für den Spielfilm "Weitertanzen" und später für die ARD-Fernsehfilmreihe "Der Schwarzwaldhof" mit Saskia Vester in der Hauptrolle, von der sechs Folgen in Freudenstadt gedreht wurden. Schließlich übernahm der bulgarische Investor Stefan Sharlopov, der 2018 gestorben ist, das denkmalgeschützte Objekt mit seinen 86 Zimmern und ließ es durch den Architekten Marin Naydenov in vier Bauabschnitten für rund sieben Millionen Euro sanieren. Heute ist das Hotel Palmenwald- Schwarzwaldhof für den Tourismus in Freudenstadt von großer Bedeutung.

Laut Albert Mayr wurden alle 50 Mitarbeiter des Hotels vom neuen Betreiber übernommen. Hoteldirektorin bleibt Radka Titova, die bereits seit 2010 für das Haus verantwortlich ist. Der Übergang vom alten zum neuen Besitzer erfolgte nahtlos. "Wir freuen uns, das Haus zu übernehmen und gemeinsam mit dem bestehenden Team weiterzuführen. Die beeindruckende Architektur des Gebäudes, der unvergleichbare Jugendstil sowie das 20 000 Quadratmeter große Parkgrundstück machen das Haus zu einer wirklichen Perle", so Albert Mayr (43). Er hat sich in Freudenstadt bereits etwas eingelebt, "dank der tollen Unterstützung des Teams", sagt er. Er werde regelmäßig in Freudenstadt sein, um Land und Leute kennenzulernen.

Hotelfach von der Pike auf gelernt

Mayr schließt nicht aus, seinen Wohnsitz nach Freudenstadt zu verlegen. Der neue Geschäftsführer der Palmenwald-Betriebs GmbH hat die Hotellerie "von der Pike auf gelernt". Er besuchte die Hotelfachschule, absolvierte die Prüfung zum Marketing-Fachwirt und arbeitete bei internationalen Hotelketten – in den vergangenen zehn Jahren bei Steigenberger. Das Hotel Palmenwald-Schwarzwaldhof ist laut Mayr im Moment ausgebucht und nach den Corona-Einschränkungen "stark gestartet". Die allgemein hohe Auslastung des Hotels gebe auch Perspektiven. "Wir wollen weiter wachsen", sagt Mayr. Wichtig ist für ihn auch die weitere Zusammenarbeit mit regionalen Firmen.

Man wolle auf dem Bewährten aufbauen, so der Geschäftsführer und verweist dabei auf die erfolgreiche Arbeit von Radka Titova. Auch neue Akzente sollen gesetzt werden. Welche das sein werden, vermag Mayr allerdings so kurz nach der Geschäftsübernahme nicht zu sagen. Nur soviel: "Lassen Sie sich überraschen".