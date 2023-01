Mit erst 14 – Maylinn Broghammer spielt sich in der U17-Bundesliga in den Fokus

2 Der Fokus auf die nächste Aktion: Maylinn Broghammer ist im Tunnel. Foto: Kreienkamp

Wenn Maylinn Broghammer auf dem Rasen steht, hat sie ein "Grinsen im Gesicht". Die 14-Jährige hat es innerhalb von nur einem Jahr vom SV Zimmern in die U17-Bundesliga geschafft, und ihr Weg ist noch lange nicht am Ende.















In der Welt der 14-jährigen Maylinn Broghammer dreht sich alles um Fußball. Ob beim Zähneputzen, in der Freizeit oder auf dem Fußballplatz – das junge Mädchen hat einfach immer den Ball am Fuß. "Schon früher im Kindergarten hab ich gerne den Ball am Fuß gehabt. Als ich dann mit fünf Jahren eingeschult wurde, hab ich beim SV Zimmern angefangen", erinnert sich Maylinn, die im Zimmerner Ortsteil Horgen aufgewachsen ist.