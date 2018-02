Horb Schmotziger: "Spaß uff d’r Gass" macht Lust auf Fasnet

Los geht es in der Schwalhalla-Bar. Draußen Glühwein und lustige Pilze, drinnen im Zelt feiert Verena mit ihren Mädels. Denn sie ist die Braut, die sich bald traut. Ihre Begleiterinnen tragen sie sogar auf Händen – und wo ist der Bräutigam? Egal. Es ist "Spaß uff dr Gass!"

Wo der Chinese mit dem Krokodil posiert. Genau – in der Schirmles-Bar vor dem Altersheim rockt es bei heißer Musik. Derweil sind schon lange Schlangen vor der Bar der Steinachhexen vor dem Weinhaus Dörr. In der Schlange: Das definitiv beste Styling des Schmodos! Steffi Eitelbuß, Cover-Plakat-Girl des Mini Rock 2012, zeigt, was sie drauf hat. Das ganze Gesicht – perfekt bemalt als Katze in Grau- und Schwarztönen. Chapeau!

Dann bist du endlich im Zelt. Es kocht – die Brille braucht fünf Minuten, ehe der Beschlag weg ist. Krass: Floraler Blätterschmuck im Haar, aber Zunge raus! Das Tütü hoch, das Bein geschwungen. Hier ist einfach beste Party!