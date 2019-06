Horb/Rottweil Die drei Emojis nach Mord an Michael Riecher

Was sagen diese Emojis, die Mohammed O. nach dem Mord an Michael Riecher an seinen mutmaßlichen Komplizen Iyad B. geschickt hat? Beide sollen am 2. November das Opfer überfallen haben. Dann soll O. Riecher erwürgt haben.

Erst ein grimmiges Smartphone-Symbol von Mohammed O., dann das ausdruckslose Gesicht. Iyad antwortet fünfmal auf Whatsapp mit dem "erschrockenen" oder vor Angst erstarrtem Gesicht. Alles in dem Zeitraum nach der Tat (siehe Foto). Am Mittwoch ging es vor Gericht auch um die Smartphones von O. und Iyad B.

Wer hat sich wann eigeloggt?