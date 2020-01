Horb Mord in Nordstetten: Urteil erwartet

Horb - Im Prozess um einen Mord an einem 57-Jährigen in Horb-Nordstetten wird am Mittwoch das Urteil vor dem Landgericht Rottweil erwartet. Zwei Angeklagten wird gemeinschaftliche räuberische Erpressung mit Todesfolge vorgeworfen, bei einem der Angeklagten in Tateinheit mit Mord, bei dem anderen mit Totschlag durch Unterlassen. Die 29 und 33 Jahre alten Angeklagten sollen im November 2018 in die Wohnung des Opfers eingedrungen sein und Geld erpresst haben. Dann soll der Geschäftsmann von dem jüngeren Angeklagten erwürgt worden sein.