Horb Leitartikel: "Schule daheim – der blanke Wahnsinn"

Um es gleich vorwegzuschicken: Das soll keine Abrechnung mit den Lehrern der Grundschule sein, auf der mein Sohn sonst die Schulbank drückt. Auch hier werden Ideen wie Lern-Videos auf Youtube umgesetzt. Nein, es gilt sicher für viele Schulen – und ich spreche hier vor allem von Grundschulen – in der Region und in ganz Deutschland. Irgendwie hat man das Gefühl, viele unserer Lehrer sind gerade in Schockstarre. Natürlich, es gibt die Paradebeispiele wie eine Lehrerin in Altheim, die Video-Unterricht macht. Und es gibt Lehrer, die selbst das Problem haben, ihre eigenen Kinder zu betreuen. Aber ein bisschen mehr Engagement oder Ideenreichtum könnte es an der einen oder anderen Stelle schon sein. Das höre ich aus vielen Gesprächen mit Eltern heraus.

Wo ist das Homeschooling-Konzept für die Stadt, im Land, im Bund? Fünf Wochen lang war Zeit, sich auf den Ernstfall, der nun wirklich nicht überraschend kam, einzustellen. Wie erreicht man Kinder, die sich abseits der Schul-Atmosphäre schwer tun? Die den gewissen Druck und auch die Umgebung benötigen? Wir sprechen hier nicht nur von den lernschwachen Kindern aus bildungsfernen Haushalten, wie es immer so gerne heißt. Für viele Kinder ist es gerade eine große Herausforderung, ohne Klassenkameraden und ihren Lehrern als Bezugspersonen alleine am Schreibtisch zu sitzen und sich selbst "am Riemen zu reißen". Und wer erträgt schon die eigenen Eltern als Lehrer?