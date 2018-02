Horb Brand in Grünmettstetten: Frau und Haustiere sterben in Flammen

Horb-Grünmettstetten - Am frühen Samstagmorgen ist bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Steinachstraße eine 56-jährige Frau ums Leben gekommen. Auch zwei Hunde und eine Katze konnten nicht mehr aus den Flammen gerettet werden. Nach Angaben der Polizei war die Frau wahrscheinlich erstickt.