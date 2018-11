Horb a. N. Zu viele Strafzettel: Mann zieht vor Gericht

Bei der ersten "Knöllchen-Hetzjagd" – damals wollte Grüber noch anonym bleiben – bekam er Amnestie von Bürgermeister Ralph Zimmermann (FDP). Vor rund einem Jahr hatte es unter anderem Knöllchen gehagelt, weil Grüber Sachen vor seiner Haustür in der Marktstraße eingeladen hatte. Und weil er dabei den Kofferraum oder das Fenster offen ließ. Doch diese Amnestie vom vergangenen Jahr – sie machte der Sache kein Ende.

Diesmal geht es um den Anwohner-Parkausweis. Grüber legt die "Protokolle", wie er die Knöllchen aus diesem Jahr nennt, auf den Tisch. Die Daten: 27. April, 7. Mai, 8. Mai, 11. Mai. Das Delikt –­ mit Beweisfoto: "Wie das Beweisfoto zeigt, war der Anwohnerausweis (Kennzeichen und Parkausweis-Nummer waren nicht ersichtlich) für den Vollzugsdienst nicht sichtbar ausgelegt." Für dieses Delikt hat Grüber insgesamt 15 Knöllchen bekommen.

Zu dieser Zeit hatte Grüber auch einen neuen Kreativraum an der Marktstraße –­ in den früheren Räumlichkeiten von WLP Wohnlicht. Hier gibt es am 26. April das nächste Knöllchen. Grüber: "Hier musste ich halten, um einen schweren Teppich für den Kreativraum auszuladen. Im Schreiben der Stadt heißt es: "Das Fahrzeug wurde vier Minuten beobachtet. Das heißt: Der Ordnungshüter hat mich beobachtet und durch das Schaufenster mitbekommen, wie ich im Laden mit dem großen Teppich beschäftigt war."