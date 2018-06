Horb a. N. WM-Orakel sagt Niederlage voraus

Horb. Die WM-Orakel-Arena in der Kleintiervereinsanlage am Neckar. Orakel-Nationaltrainerin Silke Wüstholz baut die deutsche und die schwedische Fahne auf. Verteilt Mehlwürmer. Sorgfältig um die deutsche Fahne, in die Mitte, um die schwedische Fahne. Wüstholz grinst: "Mehlwürmer sind sozusagen das Köttbullar für das Federvieh!"

Pfau Erich, das WM-Orakel, umkreist die beiden Fahnen. Geht ins Mittelfeld. Mario und Thomas stürmen in den Strafraum. Doch der Müller wirkt verunsichert. Von rechts verteidigt Erich, als Joshua sich dem schwedischen Strafraum gefährlich nähert. Erich will den Mehlwurm am schwedischen Tor picken, doch Joshua ist schneller. War er endlich mal rechtzeitig hinten!

Aufatmen in der WM-Orakel-Arena. Erich zieht sich zurück. Macht wieder einen Vorstoß, doch dreht ab. Plötzlich ein neuer Vorstoß: In der zweiten Spielminute Erich entschlossen, pickt klar für Schweden! Mario, Thomas und Joshua schauen entsetzt! Das WM-Aus für Deutschland? Ein Irrtum? Eine taktische Finte?