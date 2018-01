Horb a. N. Vom Schwarzen zum Bunten

Für Kollegin Lutz auch. Sie sagt: "Ich bin nicht die bunte Künstlerin, sondern eher die Dezente." Und zeigt in der anderen Ecke ihre Transparenz-Bilder. Farbiger Ton (Grundton: Herbstlich), auf verschiedenen Ebenen bilden die Druckbuchstaben auf der unteren Ebene einen faszinierenden Kontrast mit der milchigen Struktur der neuen Bildschichten, auf die schwarze Umrisse und farbige Flächen verschiedene Dimensionen bilden und das Gesamtwerk zu einer Harmonie verschmelzen lassen.

Mörk hat dem in der genau gegenüberliegenden Ecke etwas in ihrer Farb- und Kunstsprache entgegenzusetzen. Collagen ohne Titel. Die Grundtöne: orange-rot, hellblau. Man erkennt eine Frau durch weiße Umrisse und schwarze Buchstaben. Ergänzt die Transparenzbilder von Lutz in der Ecke gegenüber.

Und so schaffen es die beiden Künstlerinnen vom Kunstkreis Oberes Nagoldtal, nicht nur im Kreis dem Titel der Ausstellung gerecht zu werden: Denn von der Mitteltür Richtung Büro Projekt Zukunft hin wird es ab den Frankreich-Bildern von Mörk farblich immer monotoner. Beziehungsweise in der anderen Richtung immer farbiger. Ein Farbkreis der beiden Künstlerinnen. Auch über Kreuz verbinden sich die Werke von Mörk und Lutz.

Und das entspricht auch dem, was die beiden Künstlerinnen anspornt. Stefanie Mörk: "Jede von uns hat seinen eigenen Stil. Wir haben keinen Wettbewerb, sondern sind froh, dass wir unsere Werke gemeinsam zeigen können." Lutz sagt: "Ich lege mich nie fest. Sondern ich bin immer offen für Neues!"

Ausstellung "Auf dem Weg zur Farbe" von Stefanie Mörk und Heidi Lutz. Vernissage: Freitag, 12. Januar, um 19 Uhr. Klosterforum. Bis 9. März. Zu sehen während der Öffnungszeiten der Klostergaststätte und den Bürozeiten des Projekt Zukunft (Dienstag: 10 bis 12 Uhr, Freitag: 14 bis 15.30 Uhr.)