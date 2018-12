Horb a. N. Unfall: Frau stürzt im Einkaufszentrum

Erst rückt ein Krankenwagen mit Blaulicht an, dann der Notarzt. Es scheint so dringend zu sein, dass der Notarztwagen verkehrt herum in die Bahnhofsstraße fährt und direkt vor der Rolltreppe der Activ Arkaden hält.

Minutenlang ist der Notarzt im Krankenwagen, bis er mit einem Kollegen vom DRK wieder heraus kommt und sich die Sturz-Stelle anschaut. Hier – am Fuß der Rolltreppe –­ sind noch Blutspuren von dem schlimmen Unfall zu sehen.

Was war passiert? Ein Zeuge: "Die Rolltreppe funktioniert nicht immer richtig. Mehrmals wurde der Vermieter des Einkaufszentrums angemahnt, damit die Rolltreppe endlich reibungslos funktioniert. Es ist inzwischen besser geworden."