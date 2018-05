Horb a. N. Umfahrung wird doch weitergeplant

Horb. Sein Sprecher Edgar Neumann: "Der Vorwurf, dass der Minister einen Planungsstopp für die Ortsumfahrung Hohenberg verfügt habe, ist nicht zutreffend. Es gibt weder einen Planungsstopp noch eine Verfügung des Ministers in dieser Richtung! Die Maßnahme der Ortsumfahrung Hohenberg hätte eigentlich in die Stufe 1 der Umsetzungskonzeption aufgenommen werden müssen. Offensichtlich gab es hier ein Missverständnis in der Abstimmung zwischen dem Regierungspräsidium Karlsruhe und dem Ministerium für Verkehr. Dies wird korrigiert."

Hintergrund: In der Regionalversammlung Nordschwarzwald wurde Ende April über die Konsequenzen aus der Straßenbaukonferenz von Verkehrsminister Winfried Hermann diskutiert. Zu Gast auch: Axel Speer, Leiter des Verkehrsreferats des RP Karlsruhe. Heftig kritisiert: Der Fahrplan, den das Landesverkehrsministerium auf der Straßenbaukonferenz Mitte März für das RP Karlsruhe vorgelegt hatte. Inhalt: Die Straßenbaumaßnahmen, die weiter geplant werden sollen. Enthalten im Fahrplan: Die "gesetzten" Straßenbauprojekte. Dort aufgelistet: Die Hochbrücke Horb, die Umfahrung Rauher Stich mit der Überquerung des Bahnübergangs Seewald. Nicht drin: Die Ortsumfahrung Hohenberg. Doch das war offenbar nur ein Irrtum.

Schock für die Regionalversammlung. Für Mitglied Wolfgang Kronenbitter ein Horrorszenario. Denn: Nach der Fertigstellung der Hochbrücke Ende 2022, der Fertigstellung der neuen Bundesstraße 28 vom Industriegebiet Heiligenfeld bis Bittelbronn (nach heutigen Schätzungen zwischen 2025 und 2027 fertig) hätten sich geschätzt 20 000 Fahrzeuge täglich durch die Straße zwischen ATU, Real und ahg gezwängt (wir berichteten). Kronenbitter hatte damals gesagt, dass ein Planungsstopp die Konsequenz habe, dass die Ortsumfahrung Hohenberg komplett neu aufgesetzt werden müsse. Der Start dieser Neuplanung: Frühestens 2030. Dauer einer Neuplanung: Optimistisch geschätzt sieben Jahre. Ein Horrorszenario für den Hohenberg. Zehn Jahre lang Dauerstau.