Horb a. N. Überblick: Bau- und Sanierungsprojekte in Dießen

Bachauslichtung

In Absprache mit dem Landratsamt sollen "Im Tal" wieder mehrere Bäume entfernt werden. Die Maßnahme werde am 7. und 8. Dezember von der Vereinsgemeinschaft Dießen und dem Rentnertrupp durchgeführt. Wegsanierung "Im Harassental": Der beim Ausbau der Breitbandversorgung mangelhaft wiederhergestellte Weg wurde vom Fachbereich 5 der Stadt Horb nochmals angemahnt. Bei einem Ortstermin wurde die weitere Vorgehensweise geklärt. Die abgesackten Bereiche der Querdolen sollen gefasst und mit Quadersteinen abgestützt werden. Die Querrinne oberhalb der Schmiede verbleibe vorerst. Der Bereich von dieser Querrinne bis zum asphaltierten Weg soll mit einem Teerbelag überzogen werden. Die Sanierungsmaßnahmen sollen voraussichtlich im kommenden Jahr starten. Zuvor gelte es, die anfallenden Kosten sowie die Kostenbeteiligung zu ermitteln. Erneuerung Stellfalle: Wie bei der Endabnahme der Raurampe von Behördenseiten gewünscht wurde, habe der Ortsvorsteher sich um die Erneuerung der Stellfalle bemüht. Dies wurde mittlerweile vom Bauhof der Stadt Horb umgesetzt.

Bachabdeckungen

Im Bereich eines Familienhauses "Im Tal" sowie beim Jugendclub "Ranch 36" wurden die Bachabdeckungen erneuert. Die Einlaufschächte wurden in Dießen am 24. September geleert und Heckenschneidemaßnahmen vor Ort mit dem Bauhof und Ratsmitglied Ferdinand Kreidler festgelegt. Bittelbronner Steige: Im Einmündungsbereich zum "Neuen Weg" (Wassertretanlage) soll vom Bauhof eine Querrinne verbaut werden, die verhindern soll, dass Hangwasser auf die Straße gelangt. Ferner soll in einem Bereich eine Drainage bergseitig eingebracht werden, wo im letzten Jahr Wasser auf die Fahrbahn lief und zu Glatteisbildung führte. Derzeit werden noch diverse Maßnahmen im Zuge der laufenden Flurbereinigung durchgeführt. Im Einzelnen seien hiervon Erdwege in den Bereichen Haidenhof und Hochberg, Ausweichstellen in der Bittelbronner Steige sowie ein Asphaltweg im Raitberg (Gewann Hohröte) betroffen. Die Erneuerung der auf der Fahrbahn aufgebrachten "30-er Zonen-Markierung" sei zwischenzeitlich erfolgt, wodurch der Ortschaft 500 Euro an Kosten entstanden sind.

Stützmauer Störkleweg

An der Zufahrt eines Privatgeländes drückt ein oberhalb der Tuffsteinmauer stehender Baum die Stützmauer auseinander. Gemeinsam sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass der Baum beseitigt werden solle und die Entwicklung der Mauer weiterhin beobachtet wird.

Schuppenanlage

Neun Interessenten haben mittlerweile einen Schuppenanteil im Rahmen der Gemeinschaftsschuppen angefragt. Die Prüfung durch den Fachbereich Stadtentwicklung laufe derzeit noch. "Die Realisierung dürfte aber nicht ganz einfach werden, da die dazu benötigte Fläche in der ehemaligen Kläranlage als Ausgleichsfläche für das Regenrückhaltebecken ausgewiesen ist", so der Ortsvorsteher.