Horb a. N. Trendstore eröffnet am Bahnhof

Seit Mitte 2018 befindet sich die Neckar-Apotheke in einer dieser Ladenflächen. In die zweite Ladenfläche, die die KSK nach Umbaumaßnahmen vermarkten konnte, soll nun ein neuer Trendstore aktuelle Damenmode von s.Oliver, Tom Tailor Woman und Hailys sowie modische Accessoires und Taschen bieten. "Frau Schönfeld freut sich auf den neuen Standort im Gebäude der Kreissparkasse in Horb und möchte damit einen Beitrag zur Erweiterung der Einkaufsmöglichkeiten in Horb leisten. Frau Schönfeld versucht, sowohl im bestehenden als auch im neuen Ladengeschäft die besten und aktuellsten Marken für Horb anzubieten", so die KSK.

Der Trendstore sei verkehrsgünstig gelegen: direkt am Busbahnhof und am Bahnhof sowie gegenüber den Activ-Arkaden und bietet Parkplätze in unmittelbarer Nähe. Das neue Modegeschäft in der Horber Dammstraße soll zeitgemäß und kundenorientiert aufgestellt sein. "Ein langjähriges, eingespieltes Team mit gelernten Fachkräften und großer Fachkompetenz freut sich auf das neue Geschäft und die neue Herausforderung." Die Umbauarbeiten haben bereits begonnen, die Eröffnung des neuen Trendstores sei für Mitte März 2019 geplant. "Die Kreissparkasse leistet damit einen weiteren Beitrag zur Aufwertung des gesamten Areals rund um den neuen Busbahnhof und zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Horb", heißt es seitens der Bank.