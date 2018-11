Horb a. N. So denken Helfer über Armut

Hor b. Wer beim Vortrag über Armut im Adolph-Kolping-Zentrum eine sogenannte "Gutmenschen-Diskussion" erwartet hätte, wurde enttäuscht. Wer einen differenzierten Blick auf die Lage hören wollte, war richtig.

Das große Problem hier in der Großen Kreisstadt: Die Wohnungsnot bei den Bedürftigen. Holderried: "Wir haben mal mit allen Kollegen, die sich um Bedürftige kümmern wie die Erlacher Höhe, die Zahlen gesammelt. In einem halben Jahr haben 100 Menschen bei uns vorgesprochen, die eine Wohnung suchen. Leerstand gibt es höchstens in den Ortsteilen –­ und der ist sehr häufig nicht renoviert. Wenn jemand bei Hartz-IV angekommen und schlecht angebunden ist mit dem öffentlichen Nahverkehr – ­wie soll der dann gut arbeiten gehen können ohne Auto und Führerschein?" Ein Zuhörer: "Für Vermieter kann es auch ein Problem sein, wenn sein Mieter nicht zahlt." Der nächste sagt: "Und wer zahlt, wenn dir so jemand die Wohnung verwüstet? Dafür müsste es eine Versicherung geben."

Laut Holderried gibt es bei der Caritas in Oberschwaben ein Konzept dafür. Er habe sich dort schon gemeldet. Der Sozialarbeiter: "Eine Versicherung gibt es nicht. Solche Konzepte können nur dann funktionieren, wenn es nicht um private Vermieter geht. Wir haben unsere Hilfe den Immobilienbesitzern bei Haus und Grund angeboten. Vermieter können gerne bei Problemen mit dieser Klientel auf uns zukommen. Wir können dann versuchen, zu vermitteln."