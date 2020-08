Horb a. N. Polizeihubschrauber suchte Cannabis-Plantage

Ermittlungen dauern an

In der Folge überprüften die Ermittler deshalb, ob auf einem nahe gelegenen landwirtschaftlichen Gelände – offenbar in Richtung Haugen­stein – nicht noch weitere Cannabis-Pflanzen wachsen. Zur Unterstützung des Streifendiensts wurde der Polizeihubschrauber angefordert. Er war in der Nacht zu Dienstag gut eine Stunde und dann am Morgen nochmals 45 Minuten im Einsatz. Entdeckt hat er jedoch nichts, berichtet Weber.