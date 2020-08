Horb a. N. Hubschrauber sucht Acker ab

Horb - Stundenlang kreist ein Hubschrauber über Bildechingen. Zuerst in der Nacht zu Dienstag, dann noch einmal am Morgen: So zumindest haben es viele Horber Bürger wahrgenommen. Und tatsächlich hat der Polizeihubschrauber landwirtschaftliche Flächen abgesucht.