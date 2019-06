Horb a. N. Parkhaus Innenstadt bis 2021 gesperrt

Die Sanierungsarbeiten im oberen Teil des Parkhauses Innenstadt sind derzeit in vollem Gange. Vor zwei Jahren war bei Überprüfungen festgestellt worden, dass die Beschi chtung, die im Jahr 1998 zum Schutz des Betons aufgebracht worden war, stark abgenutzt war. "Im Normalfall hält so eine Schicht zehn bis 15 Jahre", erklärt Stadtwerke-Chef Eckhardt Huber. Höchste Zeit also, dass eine neue Beschichtung angebracht wird. Ein solcher Verschleiß erfolgt vor allem durch salzhaltiges Tauwasser, dass von einfahrenden Fahrzeugen in das Parkhaus gelangt. Dieses hat jedoch nicht nur die Beschichtung angegriffen, sondern bereits den darunterliegenden Beton.

Durch Bohrungen wurde ein detaillierter Plan für das gesamte Parkhaus erstellt, der zeigt, wo die Schäden am größten sind. Eine Spezialfirma beginnt am heutigen Mittwoch damit, den belasteten Beton mit einem Hochdruckwasserstrahlverfahren zu entfernen. Dadurch würden sich die Chloride lösen. An einigen Stellen muss dies sogar bis zur Bewehrungslage erfolgen – das heißt: "Wenn die belasteten Flächen freigestrahlt sind, dann wird man auch sehen, ob die Chloride bis zum Stahl durchgedrungen sind", verdeutlicht Huber. Wenn das Salz die Stahlbewehrung angreife, könne man die Statik des Parkhauses, das 1985 gebaut wurde, nicht mehr gewährleisten, deshalb habe man sich zu schnellen Sanierungsmaßnahmen entschlossen.

Die Bauarbeiten sind in zwei Abschnitte aufgeteilt, Zuerst wird der obere Teil mit Zufahrt beim unteren Marktplatz erledigt. In dieser Zeit sind Ebenen eins bis vier weiterhin nutzbar. Somit stehen etwa die Hälfte der 197 Parkplätze zur Verfügung. Bis Anfang des kommenden Jahres sollen die Arbeiten im oberen Bereich abgeschlossen sein. Insgesamt geht die Stadtverwaltung von einer Dauer bis Anfang 2021 für die Gesamtbaumaßnahmen aus. Die Gesamtkosten sollen sich auf 2,13 Millionen Euro belaufen, "wenn keine Überraschungen auf uns zukommen", so Huber.