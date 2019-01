Horb a. N. Kosten-Schock bei Parkhaus-Sanierung

Das nennt man Parkhaus-Pech: Seit 11. Juli vergangenen Jahres ist das Parkhaus Innenstadt teilweise gesperrt. Eigentlich sollte nur die Beschichtung erneuert werden. Und gut die Hälfte der Parkplätze sind seitdem abgesperrt. Dauerkunden bekamen eine Kündigung.

Doch jetzt der Schock für das 34 Jahre alte Gebäude: Das Streusalz ist über die Jahre nicht nur in die Beschichtung eingedrungen, sondern auch in den Beton. Und damit fängt auch der Baustahl an zu gammeln.

Wurde beim Bau gepfuscht?