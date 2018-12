Horb a. N. Närrischer Freundschaftsring Neckar-Gäu auf Besuch in Berlin

Auf der Agenda der viertägigen Berlinreise des närrischen Freundschaftsrings stand somit ein Besuch des Bundestages. Bei einem gemeinsamen Austausch im Fraktionssitzungssaal durften sich die Besucherinnen und Besucher einmal wie Abgeordnete fühlen. Theurer berichtete unter anderem von seiner Reise zur Asien-Pazifik Konferenz nach Jakarta. Theurer mahnte, dass Deutschland nicht auf Frieden und Wohlstand abonniert sei.

Viele unterschiedliche Fragen bereicherten die anschließende Diskussion. Welcher Job sei belastender, OB, Europaparlament oder Bundestag? Welche Emotionen habe der Spatenstich der Horber Hochbrücke ausgelöst? Und was wolle man in Berlin gegen die immer mehr werdende Bürokratie tun? Theurer stand Rede und Antwort. Er erläuterte, dass alle drei Mandate gleichermaßen intensiv seien, allerdings der Aktionsradius im Bundestag deutlich größer sei. Er fahre beispielsweise mehr als 70 000 Kilometer jährlich, zusätzlich zu unzähligen Zugfahrten und Flügen. Über den Start der Horber Hochbrücke freue er sich riesig. Es sei nach wie vor ein Herzensprojekt, schwärmte er. Die Entlastung der Horber Kernstadt sei wichtig; ebenso aber auch der Brückenanschluss, wie beispielsweise der Raue Stich. Theurers Antwort zur Bürokratie war ganz klar: "Bürokratie ist wie eine Hecke. Sie wächst von alleine und muss immer wieder gestutzt werden." Aktuell sammele die FDP Beispiele unnützer Bürokratie. "Bitte schicken Sie mir ihre Anregungen, wo sinnvoll Bürokratie abgebaut werden kann." Zu erreichen sei er am besten per E-Mail: michael. theurer@bundestag.de