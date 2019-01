Horb a. N. Nachwuchs packt in Vesperkirche mit an

Und wie anstrengend der Job der beiden jungen Mädchen ist, sieht man, wenn man sie beobachtet. Sie sind blitzschnell an der Essens- und Getränkeausgabe, geduldig an den Tischen. Und als Janna beim Abräumen etwas herunterrutscht, helfen auch die Gäste der Vesperkirche. Lächeln den beiden Mädchen zu.

Florian (17) aus der Klasse 10c hat es nicht so gut getroffen: Er steht am Spültresen. Florian: "Die beiden wollten bedienen, da habe ich den Spüljob genommen. Manchmal ist das echt viel, was hier zu spülen ist, aber das ist in Ordnung. Jetzt weiß ich, was ich zu Hause an der Spülmaschine habe. Aber hier einen Einblick in die Vesperkirche zu bekommen, das macht mir echt Spaß!"

Neben ihm steht Karin Buchfink (74). Sie nimmt die vorgespülten Tassen von Florian und macht den nächsten Schritt im Spüli-Wasser. Sie sagt: "Florian ist eine große Hilfe für uns. Er spült nicht nur gut vor, sondern trägt auch das Wasser. Es ist so schwer."

Engel: "Man kann Florian nicht genug loben. Die Spüljobs sind die härtesten –­ und ich finde es bewunderswert, dass er sich dazu bereit erklärt hat!"

Beste Stimmung also am dritten Tag der Vesperkirche. Auch bei den Schöpfern. Hier steht Regine Pleva. Sie gehört mit ihrer Firma zu den Hauptsponsoren der Vesperkirche. Eigentlich soll am heutigen Mittwoch die Übergabe des Spendenschecks sein. Pleva: "Ich weiß noch nicht, ob ich das mache. Man muss sich nicht in den Vordergrund drängen. Das Helfen ist das Wichtigste, deshalb bin ich am Mittwoch wieder mit dabei!"

Junge Helfer. Die nächsten erwartet Bärbel Engel am Donnerstag: Diesmal sind es Schüler der Hauswirtschaft an der Berufsschule Horb. Und an diesem Donnerstag gibt es abends eine Premiere: Der Kabarettist Mike Jörg aus Nagold bringt ab 19 Uhr seinen satirischen Jahresrückblick im Kulturprogramm. Engel: "Wir sind gespannt, wie das ankommt. Aber ich habe schon viele Besucher aus der Vesperkirche gehört, die wollen sich das unbedingt anschauen!"

Und wer Rineza und Janna wieder sehen will­: Die beiden Zehntklässlerinnen wollen nächste Woche Dienstag und Mittwoch wieder mit anpacken. Chapeau!

Weitere Informationen: Die Vesperkirche im Steinhaus ist derzeit täglich von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Am Donnerstag, 24. Januar, um 19 Uhr startet der Kabarettist Mike Jörg seinen "satirischen Jahresrückblick". Eintritt frei.