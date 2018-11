Horb a. N. Mrs. Sporty ist jetzt Mrs. Business

Auch Produktion und Verkauf – komplett digitalisiert. Plaz: "Das Kassenbuch läuft komplett elektronisch, man kann bei uns inzwischen sogar mit dem Handy zahlen. In Zeiten, wo Banken bis zu 25 Euro Gebühr pro Nachttresor-Einlieferung verlangen, versuchen wir natürlich, die Kunden auf die bargeldlose Zahlung umzugewöhnen."

Die Produktion – auch digitalisiert und vernetzt. Plaz: "Die Rezepte sind mit den Allergenlisten verknüpft, die Teigruhezeit sowie alle Temperaturen wie Wasser, Raumtemperatur und auch die Mischung wird digital kontrolliert, damit die Qualität der Backwaren hoch und immer gleichbleibend ist."

Was ihn eher stört, so Plaz: "Ich habe inzwischen alles digitalisiert – die Warenwirtschaft, die Buchhaltung. Und es gibt immer noch große Unternehmen in meiner Branche, die sind immer noch nicht in der Lage, online Rechnungen zu verschicken." So arbeitet sein Hauptlieferant immer noch komplett mit Papier. Plaz: "Der liefert an, der Mitarbeiter schreibt alles per Hand auf. Und du als Chef musst das dann abschreiben und ins System eingeben. Da hat man natürlich unnötigen Mehraufwand." Ausrede dieses Lieferanten: Man habe noch viele Kunden, die nicht digitalisiert seien.

Der Bäckermeister: "Andere Lieferanten sind da wesentlich weiter –­ die bieten sogar einen Online-Shop an. Und das ist eines der Projekte, die ich mir für das kommende Jahr vorgenommen habe. In Eutingen gibt es ein Paketzentrum, da kann man die Lieferung theoretisch gleich abgeben."

Das Hauptproblem für Plaz bei einem Online-Shop: die Zuverlässigkeit herzustellen. Sprich: Wenn jemand abends online zwanzig Brötchen per Smartphone bestellt, muss die Tüte auch morgens zur Abholzeit bereit liegen, falls der Kunde das wünscht. Heißt: Bei diesem Service muss natürlich ein zuverlässiger Ablauf hinterlegt werden.

Plaz: "Die Digitalisierung sorgt dafür, dass du das Smartphone immer am Mann haben musst. Wenn du es vergisst oder im Urlaub mal einen Tag nicht dabei hast, kann das schon große Probleme verursachen." Die Mühe, das Hineinarbeiten in die Programme und die Auswahl der richtigen Software hat sich aus Plaz’ Sicht allerdings gelohnt. Der Bäckermeister: "Wenn man bei der Konkurrenz steigende Absatzzahlen hat, ist die Digitalisierung für mich ein Erfolg."

Das erste Mittelstandsfrühstück. Ein bodenständiger Praktiker als Referent. Wie war es? City-Manager Thomas Kreidler: "8 Uhr klingt erst einmal ungewöhnlich früh. Aber um diese Zeit ist man frisch im Kopf und offen. Und mit einem Praktiker wie Plaz hast du als Zuhörer oft mehr davon als von reinen Fachleuten." Martin Killing: "Es ist immer gut, über den Tellerrand zu gucken. Der Vortrag war sehr inspirierend."