Horb a. N. Mimosa ist neu im Horber Künstlerhaus

Horb. Wer ist das überhaupt? Recherche im Internet in der Bildersuche. Pale zieht eine riesige, rosa Vagina auf einem Wagen. Das Projekt heißt: "The Vagina Bike". Man sieht, wie Männer hineinklettern. Auch zu sehen: Vier bunte Riesen-Wuschel wie aus dem Zeichentrickfilm. Mimosa mit jede Menge Spielzeugfiguren auf das Top mit V-Ausschnitt drapiert. Oder mit hochgezogenem roten Rock. Auf die Hinterbacken zwei Augen gemalt, ein Strohhalm zwischen den Beinen, der in eine Gläser-Pyramide führt. Eine riesige Eistüte. Menschen mit rosa Zuckerwatte überzogen. Drastisch, ironisch, lustig – oder auch "feministisch", wie viele Autoren im Internet schreiben. Man merkt auf jeden Fall, dass Mimosa sicherlich Animationsfilme und Comics liebt.

Doch wie kommt so jemand nach Horb? Mimosa lacht: "Ich war jetzt zehn Jahre in Berlin. Eine übervolle Stadt. Ewige Parkplatzsuche, dass du noch einen Kilometer mit dem ganzen Zeug zur Wohnung laufen musst. Deshalb will ich da schon ein paar Jahre weg. Und weil ich und mein Kind zwischen zwei Kulturen leben, habe ich mir gedacht, dass wir uns etwas schönes in Deutschland für die nächsten Jahre aussuchen."

In den Weihnachtsferien hat sich Mimosa spontan beim Künstlerhaus Horb beworben. Die Finnin: "Ich arbeite sehr eng mit Justyna Köke zusammen. Und die wohnt in Ludwigsburg. Das ist nicht so weit von Horb entfernt wie Berlin."