Horb a. N. "Mehr als ein Sechser im Lotto"

Die Situation: "Ein Brand auf dem Kuglerhang. Im Waldgebiet", so Megerle später. Nichts Großes, das Orchideen-Paradies kam also nicht in Gefahr – auch dafür Danke an unsere Retter!

Die Kinder schauen neugierig, wie Knödler die Lage am Funkgerät checkt. Doch das Feuer ist schnell unter Kontrolle. Dann dürfen die Kleinen hoch auf den Kommandantensitz von Knödler.

Gut zehn Minuten später können die vielen Zuschauer wieder das große Feuerwehr-Fest genießen. Die Kleinen spritzen begeistert mit der Handpumpe oder toben sich in der Hüpfburg aus. Die Väter wagen sich zum Bull-Riding –­ oder besichtigen ihr liebstes Feuerwehr-Auto. Ein Löschfahrzeug. Doch es sprudelt kein Wasser aus den Schläuchen, sondern kühles Alpirsbacher aus dem Hahn.

In der neuen Halle direkt neben dem Lagezentrum sorgen die Schwarzwald Buam mit der "Feuerwehr-Polka" für heiße Stimmung.

Dann das nächste Highlight: Die Sondergruppe "Einfaches Retten aus Höhen und Tiefen" zeigen, wozu die Retter den neuen Übungsturm brauchen. Das Szenario: Ein Verletzter im ersten OG. Die Feuerwehr rückt an, eine Gruppe Feuerwehrleute aus Dettingen geht in das dritte Obergeschoss, wartet auf die Drehleiter. Die anderen Kameraden aus Horb sind beim Verletzten, stabilisieren ihn.

Dann wird die Trage an der Drehleiter hochgezogen, der Retter aus dem dritten Stock seilt sich ab. Der Grund, so der Moderator: "Es ist verboten, dass der Retter mit der Trage gemeinsam abgeseilt wird."

Dann endlich ist der Verletzte sicher auf dem Boden. Die Nachbarn vom THW sitzen auf dem Dach ihres Einsatzfahrzeuges, schauen konzentriert zu.

Feuerwehr hautnah. Das ist eins der Highlights auf dem großen Volksfest zur Eröffnung des neuen Feuerwehrzentrums.

Markus Megerle: "Wir haben die Führungen, welche die Hintergründe der Feuerwehrarbeit zeigen, eigentlich auf Gruppen von 15 Personen konzipiert. Doch es kamen so viele Neugierige, dass die Gruppen dann bis zu 50 Personen groß waren!"

Und das zeigt: Die vielen Gäste sind nicht nur zum Feiern ihrer Helden gekommen. Sondern sie wollen auch wissen, was hinter der freiwilligen Feuerwehr steckt. Wie viel Schweiß, Arbeit, Ausbildung.

Megerle: "Die vielen Gäste, das Interesse an unserer Arbeit und das prachtvolle Wetter – das ist mehr als ein Sechser im Lotto!"

Nachwirkungen – also Mitmachen bei der Feuerwehr –­ ausdrücklich erwünscht!