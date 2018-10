Horb a. N. Mathematik und Technik haben feste Plätze im Unterricht

Schulleiter Georg Neumann freut sich: "Das Zertifikat würdigt unsere Arbeit und ist Ansporn zur ständigen Weiterentwicklung." Insgesamt erhielten 58 Schulen aus Baden-Württemberg das begehrte Zertifikat für ihre vielfältigen Mint-Aktivitäten. Davon waren 23 Schulen das erste Mal dabei, und weitere 35 Schulen wurden nach dreijähriger erfolgreicher Mint-Profilbildung erneut mit dem Signet "Mint-freundliche Schule" ausgezeichnet. Die Ehrung der Schulen in Baden-Württemberg steht unter der Schirmherrschaft der Ministerin für Kultus, Jugend und Sport, Susanne Eisenmann sowie der Kultusministerkonferenz.

Das Martin-Gerbert-Gymnasium engagiert sich seit vielen Jahren mit Projekten im Mint-Bereich. So nehmen Schüler regelmäßig an mathematischen und naturwissenschaftlichen Wettbewerben teil. Im Moment bereiten sich mehrere Schüler auf die Teilnahme am Wettbewerb "Jugend forscht" vor.

Bei der Mint-Berufswahlorientierung zeichnet sich die Schule durch besondere Angebote aus: So erhalten die Schüler, die an der Schüleringenieur-Akademie teilnehmen, einen vertieften Einblick in verschiedene Unternehmen und die Duale Hochschule, die die Schule als Kooperationspartner unterstützen. "Mehr und mehr wird die Sicherung der Fachkräftebasis darüber entscheiden, ob wir als Wirtschaftsstandort wettbewerbsfähig bleiben und weiter wachsen werden. Mint-Fachkräften kommt dabei eine Schlüsselrolle zu", betont Stefan Küpper, Geschäftsführer Politik, Bildung und Arbeitsmarkt bei den Arbeitgebern Baden-Württemberg.