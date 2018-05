Horb a. N. Kramp-Karrenbauer sammelt Sympathiepunkte für die Union

Ein Termin im Rahmen ihrer "Zuhör-Tour". Die Generalsekretärin der CDU will für das neue Grundsatzprogramm der Partei wissen, was die Bürger bewegt. Michael Keßler: "Dass sie dabei ausgerechnet in den kleinen Landkreis Freudenstadt, die kleine Stadt Horb, den kleinen Ortsteil Ahldorf und dann noch in einen Aussiedlerhof kommt, ist natürlich toll."

In der Maschinen- und Getreidehalle von Keßler kamen gut 80 Bürgerinnen und Bürger, schätzt Keßler. Dazu Hochbrücken-Kämpfer Hans-Joachim Fuchtel, CDU-Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises und Staatssekretär im Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung. Kreisbauernpräsident Gerhard Fassnacht, Landfrauenpräsidentin Juliane Vees (Kreistag) und Horbs OB Peter Rosenberger andere prominente CDUler.

Gut zwei Stunden Diskussion. Belegte Wecken, Butterbrezeln, Bier, Wasser, Kaffee. Die Themenkomplexe: Landwirtschaft und Umwelt, Breitbandversorgung, Soziales wie Pflege.