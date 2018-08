Horb a. N. Kaum Interessenten für Hotel in Kaserne

Ein Hotel-Insider aus der Region, der nicht namentlich genannt werden will, hält das aber fast für ausweglos: "Wenn jemand das dortige Gebäude tatsächlich in ein Hotel umbauen will, hat er eine hohe Investition. Das muss sich zwangsläufig auch auf den Zimmerpreis auswirken. Das ist dann zu vergleichen mit dem Ibis in Nagold. Dort kostet ein Einzelzimmer dann beispielsweise 94 Euro. Da ist es sehr fraglich, ob es genügend Gäste in Horb gibt, die bereit sind, diesen Preis zu zahlen."

Der Experte sieht Horb bei den Übernachtungsmöglichkeiten gar nicht so schlecht aufgestellt. "Der Steiglehof baut seine Kapazitäten ja gerade sogar aus." Das Problem in Horb: Nur ein kleiner Teil der Übernachtungsgäste sind Touristen. Der Insider erklärt: Ein großer Teil, vielleicht so 80 Prozent, sind Handwerker und Gäste umliegender Firmen." Die Gästezahlen können dadurch auch mal schwanken, was kleine Betriebe mit Gaststättenbetrieb besser abfedern könnten. "Wie schwierig ist es, einen Hotelbetreiber in der Region zu finden, sieht man ja am Empfinger Hof und da gab es den Vorteil, dass man da nicht bei null anfangen musste."