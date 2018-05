Horb a. N. Jugendliche engagieren sich in der Flüchtlingsarbeit

Beide Jugendliche brachten sich in den jeweiligen Freundeskreisen Asyl ihres Ortes ein. "Teresa hat beispielsweise Flüchtlingen Deutschunterricht gegeben", berichtete die Mutter. Durch ihre Mutter Heidi, die ebenfalls im Mühlener Freundeskreis Asyl tätig war, sei sie zu diesem Engagement gekommen. Derzeit bestehe in Mühlen kein Bedarf mehr. "Viele Flüchtlinge sind in größere Städte gegangen." Aber es gebe noch einzelne Flüchtlinge, die in Mühlen geblieben seien. "Wir haben eine große Dankbarkeit gespürt. Viele der Flüchtlinge arbeiten und haben sich gut integriert", so Heidi Sauter.

Luis Schneiderhan ist in Nordstetten immer noch aktiv. So kümmert sich der 17-Jährige intensiv um eine Familie, die in der Pfarrwohnung in Nordstetten wohnt. "Ich helfe den Kindern beim Deutsch lernen. Vieles üben wir auf spielerische Art und Weise." Auch mit Flüchtlingen, die vor Kurzem nach Nordstetten gekommen sind, seien erste Kontakte geknüpft worden. Schneiderhan möchte die 500 Euro, die er bekommen hat, in die Flüchtlingsarbeit einbringen. "Zum Beispiel haben sich die Kinder gewünscht, dass ich mit ihnen gemeinsam Töpfern ausprobiere." Im vergangenen Jahr habe man auch gemeinsam Weihachten gefeiert. "Vielleicht können wir das Geld auch für die nächsten Weihnachtsgeschenke gebrauchen."

Der MGG-Schüler sieht sich nur stellvertretend für die gesamte Helfergruppe geehrt: "Es sind viel mehr, die sich einbringen. Wir sind über zehn Leute." Für ihn ist auch wichtig, mit seiner Arbeit ein Zeichen zu setzen: "Es sind bisher leider nur wenig junge Menschen, die sich bei uns in der Flüchtlingsarbeit engagieren. Ich hoffe, dass ändert sich, denn es ist so gewinnbringend und bereichernd."