Horb a. N. Jetzt kommt die Horber Sommervesperkirche

Der große Vorteil auch an dem kleinen Format: Man braucht nicht so viele Helfer. Wicker: "Wir haben einen Hauptverantwortlichen und drei Helfer vom Zentrum des Zuhörens. Also die Menschen, die man außen kennt."

Und weil man bei der Vesperkirche im Steinhaus dank der vielen Sponsoren doch ordentlich gewirtschaftet hat, ist für die Sommervesperkirche auch noch Etat übrig.

Etwas Neues für Horb

Spontan kommt zum Gespräch mit Holderried und Wicker auch noch Gennaro Materazzi dazu – Gastronom des "Da Vinci" Eiscafé. Er sagt: "Das finde ich gut. Dann wird der Platz noch mehr belebt."

Das Format der Sommervesperkirche –­ so wie in Horb gibt es das wohl nicht so schnell noch mal. Dekanatsreferent Wicker: "Andere Kirchengemeinden bieten vor allem neben der eigentlichen Vesperkirche ein wöchentliches Mittagsmahl für Bedürftige an. Insofern dürfte auch die Sommervesperkirche in Horb etwas Neues sein!" Info: Sommervesperkirche Horb. Jeden dritten Mittwoch im Monat. Bisherige Termine : Die Premiere ist am Mittwoch, 16. Mai. Fortsetzung: Mittwoch, 20. Juni, und Mittwoch, 18. Juli, zwischen 11.30 und 13.30 Uhr.