Horb a. N. Ist Autokratzer nicht voll schuldfähig?

Neben dem Facharzt für Psychiatrie wurde ebenfalls ein Gutachter gehört, der den Zustand des Angeklagten eingeschätzt hatte. Dieser erklärte, dass der 35-Jährige bereits 2012 mehrmals in Calw kurzzeitig in Behandlung war, zudem auch im Jahr 2013 in einer tagesklinischen Behandlung in Böblingen. Grund sei in dieser Zeit schon eine psychische Erkrankung gewesen. Damals wurde jedoch noch keine klare Diagnose gestellt. Der Angeklagte sei aber jedes Mal "notfallmäßig eingeliefert" worden. Der Gutachter bestätigte, dass er bei dem 35-Jährigen eine paranoide Schizophrenie sehe. Eine "drogendozierte Psychose" durch den Cannabiskonsum des Mannes erkenne er jedoch nicht. Zu den Tatzeitpunkten sei der Angeklagte direkt durch seine Krankheit beeinflusst gewesen. "Einen Beweis für die paranoide Schizophrenie sehe ich auch darin, dass die Medikamente schon zu einer Besserung geführt haben", so der Gutachter, der den 35-Jährigen für therapierbar hält.

Der Gutachter empfahl, dass der Mann mindestens für ein Jahr in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden sollte. Danach würde eine ambulanter Behandlung ausreichen, eine dauerhafte Betreuung sei nicht vonnöten. "Er kann aus seinem Leben noch etwas machen, wenn er die Finger von den Drogen lässt." Eine Integration in den Arbeitsmarkt sah er jedoch als schwierig an, da sich der Angeklagte bei seinen früheren Jobs eher "sprunghaft" gezeigt hatte.

Vor der Urteilsverkündung am Donnerstag hatten der Staatsanwalt und der Verteidiger bereis am Dienstag ihre Plädoyers gehalten. Der Staatsanwalt ging dabei auf die verschiedenen Tatkomplexe ein. Die schlimmste Tat sah er im Angriff mit der Bügelsäge, was sich am 1. Januar 2017 ereignet hatte. Dem Gutachten des Psychiaters folgend, erklärte der Staatsanwalt, dass er den Angeklagten ebenfalls für vermindert schulfähig halte. Insgesamt forderte er eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Zudem beantragte er eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Der Verteidiger des 35-Jährigen erklärte bezüglich der abweichenden Aussagen seines Mandanten und der Schilderungen der Zeugen, dass das Erinnerungsvermögen des Angeklagten durch seine Krankheit nicht klar sei. Er beantragte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr. "Ein Jahr bedeutet, dass er eine Perspektive hat und ein Licht am Ende des Tunnels sieht." In seinem Schlusswort entschuldigte sich der 35-Jährige für seine Taten und sagte, dass er hoffe, bald wieder in Freiheit leben zu können.

Bei der Verhandlung am Dienstag wurden zudem mehrere Zeugen zu Sachbeschädigungen an Fahrzeugen gehört, die in der Nacht vom 15. auf den 16. November verübt worden waren (wir werden noch berichten).