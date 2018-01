Horb a. N. Autokratzer streitet Vorwürfe teilweise ab

Vor seinem Haus war es eines Nachts im Oktober 2016 gegen 23 Uhr erneut laut. Der Angeklagte schilderte, wie er rausging und eine Gruppe von Leuten seiner Erinnerung nach darum bat, leiser zu sein. Weil er ignoriert worden sei, habe er gegen das Auto einer Beteiligten getreten. "Ich war wütend, weil es war, als rede ich mit dem Wind", sagte er am Dienstag. Daraufhin kam es wieder zu einer Schlägerei. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, eine Frau geschlagen und einer weiteren Person die Bierflasche so aus der Hand geschlagen zu haben, dass derjenige sich an der Hand verletzte. Der Angeklagte hingegen räumte lediglich ein, einen Beteiligten zwei Mal ins Gesicht geschlagen zu haben.

Die Angst vor dem "Autokratzer" von Nordstetten ging vor allem auf eine Nacht im November 2016 zurück. Damals soll der Anklagte nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft 13 Autos zerkratzt und mehrere Seitenspiegel abgetreten haben. Es gab weit mehr Vorfälle zerkratzter Autos in Nordstetten, doch angeklagt sind nur jene, die ihm die Staatsanwaltschaft nachweisen konnte. Der Angeklagte gab zu, an diesem Abend unterwegs gewesen zu sein, er habe aber nur ein Auto zerkratzt.

Zu einer erneuten verbalen Auseinandersetzung mit Nachbarn kam es der Schilderung des Angeklagten zufolge am frühen Morgen des Neujahrstags 2017. Der Angeklagte gab zu, daraufhin eine Scheibe an der nahegelegenen Pizzeria eingeschlagen zu haben, weil er den Nachbarn dort vermutete. Daraufhin eskalierte die Situation, eine Gruppe von Menschen stand wenig später vor dem Haus des Angeklagten, wie er selbst und seine Eltern schilderten, die am Dienstag als Zeugen vernommen wurden. Der Angeklagte und die Eltern schilderten, dass die Gruppe mindestens eine Pistole dabei hatte. Der Angeklagte hat nach eigenen Angaben eine Säge zur Verteidigung mitgenommen und damit auch einen Beteiligten getroffen – die Staatsanwaltschaft geht hierbei von der versuchten gefährlichen Körperverletzung aus.

Nach einer Fasnetsveranstaltung Ende Januar 2017 in Nordstetten, fühlte sich der Angeklagte wieder von einer Gruppe Menschen gestört, die lachend an seinem Haus vorbeilief, wie er es schilderte. Er gab zu, beim darauffolgenden Streit auf der Straße einem Mann auf die Nase geschlagen zu haben.

Taten haben das Dorf über Monate in Atem gehalten

Außerdem räumte er ein, im Juli 2017 gegen das Auto eines Nordstetters getreten zu haben. Mit den nun angeklagten Taten hat der 35-Jährige Nordstetten über Wochen und Monate in Atem gehalten, immer wieder musste die Polizei anrücken. Dass er Hilfe benötigte, war den Behörden irgendwann klar. Zunächst wurde eine vorläufige Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung verhängt, bevor im September dann die zunächst dauerhafte Unterbringung von der Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht erreicht wurde. Der Prozess entscheide darüber, ob der Angeklagte in einer Einrichtung bleiben muss oder nicht.

Die ersten Zeugen im Prozess waren die Eltern des Angeklagten. "Die Probleme sind erst entstanden, als er ein Kind bekommen hat", sagte der Vater. Er unterstrich damit die Aussage seines Sohnes. Er hatte erzählt, dass er 2007 Vater geworden war. Obwohl die Beziehung zur Mutter des Kindes schon vor der Geburt zerbrochen war, sei der Sohn oft bei ihm gewesen. Nachdem er die Mutter des Missbrauchs des Kindes verdächtigt hatte und dafür auch verurteilt wurde, wie der Richter in der Verhandlung sagte, zog die Frau knapp 700 Kilometer weg, der Kontakt schlief bald ein – und der Angeklagte litt darunter, wie er schilderte. Kurz darauf war der Angeklagte mehrere Wochen zum ersten Mal in einer psychiatrischen Klinik, Ärzte sprachen von einer Belastungsreaktion aufgrund der Vorfälle. Ein gutes halbes Jahr später wird erstmals eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert, wie der Richter sagte. Es folgten weitere Klinikaufenthalte.

Der Angeklagte schilderte, dass er Stimmen hörte. Sein Vater bestätigte, dass sein Sohn von Kinderstimmen erzählt habe. Außerdem sei er nervös gewesen, habe schnell herumgeschrien. "Er hat seinen Kopf an das Mädchen und das Kind verloren", sagte der Vater. Seit sein Sohn in Behandlung ist, sei er ruhiger.

Der Verteidiger Klaus Werner kennt den Angeklagten schon seit mehreren Jahren und sagt, so gut wie derzeit habe er sich schon lange nicht mehr mit ihm unterhalten können. "Durch die Behandlung hat er einen klaren Kopf", sagte Werner. Eine mögliche Verteidigungsstrategie sei, darauf abzuzielen, dass die Unterbringung zur Bewährung ausgesetzt wird. Ob er damit Erfolg hat, muss der Prozess zeigen.

Die Mutter des Angeklagten, die als Lehrerin in Italien arbeitet und nur gelegentlich zu ihrer Familie nach Hause kommen kann, sagte ebenfalls aus. Bezüglich der Trennung ihres Sohnes von Freundin und Kind vertrat sie die Meinung: "Es ist normal, dass man die Lebenskoordinaten verliert, wenn was Schlimmes passiert." Für schizophren hält sie ihren Sohn aber nicht.

Wie hoch könnte die Strafe sein, die dem Angeklagten droht? Die schwerste ihm vorgeworfene Tat ist die versuchte gefährliche Körperverletzung. Der Strafrahmen dafür reicht von einem Monat bis siebeneinhalb Jahre. Für die weiteren Taten sieht das Gesetz geringere Strafen vor. Die Strafkammer muss eine Gesamtstrafe bilden.

Urteil könnte Ende Februar fallen

Staatsanwalt Frank Grundke betonte jedoch, der Schwerpunkt des Verfahrens liege eher auf der Frage der Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung als auf der strafrechtlichen Aufarbeitung. Für ihn ist klar, dass die Straftaten aufgrund der psychischen Krankheit begangen wurden, die mit der Trennung vom Sohn zusammenhängt.

Sechs weitere Verhandlungstage sind vorgesehen. Am Mittwoch und am Freitag werden Zeugen der Vorfälle gehört, die dem Angeklagten vorgeworfen werden. Insgesamt gibt es in dem Verfahren 48 Zeugen. Ein Urteil wird für Mittwoch, 28. Februar, erwartet.