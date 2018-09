Horb a. N. "Flair 2000" kommt jetzt unter den Hammer

H o rb-Talheim. Anton Ade, stellvertretender Ortsvorsteher von Talheim, sagt: "Das ist super. Ich würde das Areal sofort kaufen." Am Montag veröffentlichte der Schwarzwälder Bote die amtlichen Mitteilung des Amtsgerichts Horb: "Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das Flurstück in der Haiterbacher Steige 2 mit 370 Quadratmetern (Blatt: 1559 BV 1) öffentlich versteigert werden."

Das alte "Flair" war um die Jahrtausendwende eine echte Kultdisco. 1973, so erinnert sich Ade, haben Gastronomen aus dem Raum Böblingen hier das Gasthaus Hirsch eröffnet. Um die Jahrtausendwende habe der Nachwuchs der Familie dann die Diskothek aufgemacht. Noch heute im Inneren zu sehen: Die bunte Tapete, auf der Seite zur Haiterbacher Steige der Eingang mit dem geschmolzenen, gelben Plastik, das mal die Leuchtschrift für das "Flair 2000" war. Nach einem Feuer im Treppenhaus wurde die Disco 2004 geschlossen. Seitdem versuchen Rathaus und Ortschaftsverwaltung das Objekt zu kaufen.

Zuletzt hatte der damalige Ortsvorsteher Thomas Staubitzer beim Rundgang durch das Sanierungsgebiet von Talheim im März von den jahrelangen Versuchen berichtet, mit den Eigentümern des Flairs eine Einigung zu finden. Staubitzer damals: "Wir sind in Verhandlungen mit den Eigentümern. Die sitzen in Leverkusen und in Hamburg. Bei den grauen Häusern hinten die Haiterbacher Steige hoch bin ich zuversichtlich, dass wir dort bald zu einer Einigung kommen. Bei den gelben Häusern kann es noch länger dauern. Doch auch da bin ich zuversichtlich."