Horb a. N. Firmlinge gestalten Blumenteppich mit

Sechs Mädchen und vier Jungen brachten sich mit viel Engagement und Zeit in dieses Projekt ein. Nachdem das Motiv und das Motto "Wohin der Geist uns treibt" in Anlehnung zur Firmung – als Gabe der Kraft des heiligen Geistes – ausgesucht war, entstand am Samstag ein toller Blumenteppich.

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden wurde das Projekt mit dem Aufbau des Altares und Blumenteppichs sowie anschließendem gemeinsamem Frühstück zum Abschluss gebracht.