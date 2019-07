Horb a. N. Erste Hilfsangebote nach Feuer auf Buchhof

Schwerer Stunden für die fünfköpfige Familie, deren Heim ein Opfer der Flammen wurde. Schön, dass sich spontan Leute finden, die die Familie unterstützen.

Die Lehrerinnen Ulrike Bornheft und Pia Rohde von der Werkrealschule Empfingen: "Wir hatten die Idee zu einem Spendenaufruf, da ein Sohn der Familie bei uns auf die Schule geht. Die Schüler werden durch Empfingens Geschäfte gehen, um Plakate und Sammelbüchsen aufzustellen. Wir werden am Freitag, 26. Juli, dem letzten Schultag, von 8 bis 11 Uhr Kuchen bei uns verkaufen." Die Spendenaktion läuft an allen drei Schulstandorten –­ in Sulz, Empfingen und Vöhringen. Auch Yasmina Elsner von der Ballettschule "Freiraum" in Ergenzingen hat auf Facebook eine Spendenaktion gestartet.