Horb a. N. Eine Feier-Möglichkeit für Horber

Am heutigen Samstag ist Neustart in der Kulisse. Ab 17 Uhr geht die Eröffnungsfeier mit DJ (80er- und 90er-Musik), Sektempfang und Snacks los. "Wir möchten den Horbern endlich wieder eine Möglichkeit geben, auch in Horb feiern gehen zu können", erzählen die Danielis. "Viele fahren dafür nach Stuttgart", weiß der frühere Stuttgarter, der in Horb eine neue Heimat gefunden hat. "Wir lieben Horb und wollen etwas für diese tolle Stadt auf die Beine stellen." Man wolle auch das Niveau an diesem Standort wieder anheben und dem Schmuddel-Image den Kampf ansagen. "Wir freuen uns auf ein gut gemischtes Publikum, auch auf die 40- und 50-Jährigen, die gerne in Horb ausgehen wollen." Es soll immer wieder auch Live-Musik geben, die Kulisse wird auch bei der Horber Kneipennacht Nachtschicht am 27. Oktober dabei sein. Nach der Eröffnung der Kulisse steht schon der nächste Schritt an. Die Ladenfläche im Erdgeschoss soll zu einem Café und Shisha-Café mit Außenbereich werden. "Auch hier wollen wir ein gehobenes Niveau erreichen", sagt Dieter Danielis. Der "Chef" der Kulisse vor Ort wird Senol Ercin, Bruder von Selma Danielis, sein. Er hat Gastronomie-Erfahrung und arbeitete in den vergangenen zehn Jahren in der Tourismus-Branche. "Ich gebe mein Strandleben für mein geliebtes Horb auf", erzählt der Rexinger schmunzelnd. Ercin kann auf erfahrene Kulissen-Kräfte, aber auch Neuzugängen zurückgreifen.