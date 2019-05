Horb a. N. Nach "Mega-Blitz" Krater im Betonboden

Am Morgen danach wird das Ausmaß des Blitzeinschlags so richtig deutlich. Direkt neben dem Stall ist wohl der Blitz eingeschlagen. Ein beachtlicher Krater ist im Betonboden zu sehen. "Der Blitz ist nicht im Dachstuhl eingeschlagen, wie man zunächst vermuten konnte", so Christian Volk, Pressesprecher der Horber Feuerwehr. Über die Stromleitung sei er dann wohl durch den Stall bis ins Haus weitergeleitet worden. "Da bringt dann auch ein Blitzableiter nichts mehr", so Volk. Auch Blitz-Experten sehen das so.

Silke Saiber fällt es schwer, darüber nachzudenken, was noch alles hätte passieren können. "Wenn das Feuer im Stall ausgebrochen wäre, wären die Pferde wohl nicht mehr zu retten gewesen. Das ganze Stroh und Holz. Alles schnell brennbar. Eine grausame Vorstellung." Im Stall sind alle Steckdosen verkohlt. Plastikteile liegen zerstreut auf dem Boden. Mauerstücke sind abgebrochen. Bertram Saiber zeigt auf ein Stück abgeflogene Fassade eines Nebengebäudes.

Die Saibers können vom viel zitierten "Glück im Unglück" sprechen – trotz des natürlich immensen Schaden. Die Mieter – Austräger des Schwarzwälder Boten – konnten zum Glück kurzfristig woanders unterkommen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Haus von einem Blitz getroffen wird, ist statistisch gesehen gering. Sie beträgt 1:6 Millionen. Doch bei den Saibers ist es nun passiert: "Ein Lotto-Gewinn ist ähnlich unwahrscheinlich. Aber der wäre mir deutlich lieber gewesen", sagt Bertram Saiber. Seinen Humor hat er durch den Blitzeinschlag nicht verloren.