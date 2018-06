Horb a. N. Die Stärke der Bäume auf Druckplatten dargestellt

Muriel Shah, Kuratorin der Galerie im Kloster: "Diese Drucke haben mich angelacht – die müssen unbedingt im Kloster hängen. Ich bewundere diese Art von Kunst: Ich habe einmal versucht, mit Holzschnitt zu arbeiten. Das ist echt eine Herausforderung, denn bei dieser Arbeit muss man hundert Prozent genau sein!"

Die Drucke – es sind alles Unikate. Schill – nicht verwandt oder verschwägert mit dem gleichnamigen Kunsthaus in Stuttgart gegenüber vom Breuninger: "Ich habe jahrelang in Acryl gemalt. Doch dort gibt es nichts, was nicht dargestellt wurde. Deshalb habe ich mit den Drucken vor drei Jahren angefangen."

Sie zeigt im Kloster 33 Werke. Hauptsächlich Pflanzen – vor allem Bäume. Schill: "Bei mir muss immer Action sein. Um runterzukommen, gehe ich ins Atelier. Dann vergesse ich alles drum herum. Die Bäume faszinieren mich: Sie strahlen eine unheimliche Stärke aus. Und sind für mich mein Lebensmotto: unterwegs verwurzelt. Deshalb sind Bäume mein großes Thema in den vergangenen drei Jahren geworden."