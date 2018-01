Horb a. N. "Die Menschen wohnen im Erdbeben-Chaos"

Schon in den ersten Tagen wurde Breitmaier klar: "Die Menschen in Nepal haben ein ganz anderes Verhältnis zur Zeit. Du gehst in Hinterzimmer und siehst Holzschnitzereien, die in Jahrhunderten erstellt wurden und immer wieder ergänzt wurden. Da werden über Jahrhunderte Kunstwerke geschaffen, ohne Frage nach Nutzen oder Zweck wie in unserer Leistungsgesellschaft!"

Dann ruft er das Foto mit der Wohnung unter dem halben Dach mitten in zerstörten Häusern aus seinem Laptop auf. "Das Erdbeben war im Jahr 2015. Doch zwei Jahre später ist von Reparaturarbeiten noch nichts zu sehen. Die Menschen wohnen einfach mittendrin. Oben auf den Wellblechhütten sind Container mit Wasser." Auch die Elektroinstallationen sind abenteuerlich. Breitmaier: "Da ist der Strommast, und Millionen von Kabeln sind da irgendwie angeflickt! Ein deutscher Elektriker würde wahnsinnig werden, wenn er das sieht!"

Dann geht es zu den Projekten des Hilfsvereins. Breitmaier: "Der Besuch im Behindertenheim vor Jorpati ging ganz tief rein. Nepal hat 26 Millionen Einwohner – und eine staatliche Einrichtung! Und die vom Nepal-Schulprojekt. Die Warteliste für die Plätze ist unheimlich lang. Überall, wo wir auftauchten, konnten es die Menschen nicht lassen, ihre Freude durch Gesänge oder Tänze zum Ausdruck zu bringen."

Nächste Station: Dadhikot. Breitmaier: "Astrid hatte davon gehört, dass auf dem Berg Anantalingeshwar eine heilige Stätte der Hindus ist. Das Areal sollte verkauft werden. Als die Bewohner hörten, dass Astrid auch die heiligen Stätten erhalten und sanieren will, war sie natürlich hochwillkommen!"

Klar, neben dem Besuch in den Hilfsprojekten gab es auch Tourismus-Spaß. "In Pokhara am See haben wir Cocktails geschlürft. Haben mit den Trägern eine Trekking-Tour gemacht. Klar haben wir vorher diskutiert, ob wir die das schleppen lassen können. Doch auf der Tour merkst du: Man braucht die Träger einfach, weil man es selbst nicht schafft, die ganzen Lebensmittel und Ausrüstungen mitzunehmen."

Knapp vierzehn Tage eine komplett neue Welt. Eindrücke abseits der Tourismus-Pfade. "Natürlich bist du in Nepal konfrontiert mit dem Leid. Trotzdem beeindrucken einen die Menschen durch ihre komplett andere Einstellung." Und was ist sein Eindruck von Vöhringers Hilfsprojekt? "Man kann nur das Leid weniger Menschen verringern. Trotzdem resignieren die Menschen nicht, sondern helfen, wo sie können. Sie versuchen jeden Tag, das Leben von ein paar Menschen in Nepal besser zu machen. Das hat mich beeindruckt."

Benjamin Breitmaier wird von seinen Eindrücken am heutigen Samstag ab 19.30 Uhr gemeinsam mit Nadja Lazar, Michael Heintz, Patrik und Nikolas Djuga im Kloster Horb erzählen. Renate Müller-Djuga und Astrid Vöhringer geben Einblicke in noch abgelegenere Regionen und Projekte, die man nur nach drei Tagesmärschen erreicht.