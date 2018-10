Horb a. N. Brückenbündnis bleibt aktiv

Das Regierungspräsidium hatte zuletzt bestätigt, dass nur noch zwei Varianten derzeit geprüft werden: Die etwas größere Umfahrung an den Breitenbaum-Höfen. Und die sogenannte Mitbenutzungstrasse – also der bisherige Weg am Hela und an AHG vorbei. Wolf Hoffmann (Grüne) vom Brückenbündnis: "Wenn man diese Straße vierspurig ausbaut und als Trog sozusagen komplett tieferlegt, wäre das eine gute Lärmschutzlösung für den Hohenberg."

Daniel Wochner: "Wie aus dem Regierungspräsidium zu hören ist, werden die Kosten für diese Troglösung um 50 Prozent höher eingeschätzt als die Variante mit den Breitenbaumhöfen." Auch das Brückenbündnis hatte sich in einer intensiven Bürgerbeteiligung im Jahr 2004 mit diesen Varianten beschäftigt. Ergebnis: Die Trog-Lösung als eine sehr weiträumige Umfahrung – noch um die Breitenbaumhöfe herum – wurde damals favorisiert.

Der Vorteil bei einer weiträumigen Umfahrung: Das wäre die einzige Chance für Bildechingen, eine Ortsumfahrung zu bekommen. Im Entwurf für die Hohenberg-Straße, die das Regierungspräsidium zum Bundesverkehrswegeplan eingereicht hat, ist auch diese "Hohenberg-Straße" auf dem Plan. Im derzeitigen Gemeinderat, so die Einschätzung von Daniel Wochner, wird diese Lösung bevorzugt. Allerdings, so Michael Theurer: "In der Umweltverträglichkeitsstudie wurde die optimierte Mitbenutzungstrasse bevorzugt. Allerdings müssten die Bauarbeiten sozusagen unter rollendem Verkehr gemacht werden."

Kristina Sauter: "Wir müssen die Anschlüsse so legen, dass die Hochbrücke optimal genutzt wird. Wir müssen aufpassen, dass die Kernstadt wirklich durch die Brückennutzung entlastet wird, denn hier können wir keine neuen Straßen gebrauchen."

Das nächste "Vermächtnis" des Brückenbündnisses formuliert Wolf Hoffmann: "Die Bürgergemeinschaft ist so wertvoll, dass wir sie fortführen müssen. Das gilt auch für die Frage, wie mutig ist man in der Kernstadt mit der Verkehrslenkung?" Ursel Bopp: "Das E-Bike wird im ländlichen Raum zunehmend zum Verkehrsmittel." Wochner: "Das muss natürlich auch in der Verkehrsplanung berücksichtigt werden. Genau wie die Prognosen, dass der Individualverkehr weiter steigen wird."

Fazit: Das Brückenbündnis will weiter kämpfen. Die Hochbrücke alleine reicht nicht. Der Appell ans Rathaus: Sorgt dafür, dass es eine breite Übereinstimmung bei den Bürgern für die neue "Hohenberg-Straße" gibt. Dafür, dass die Brücke durch alle anderen Maßnahmen optimal genutzt wird. Dass die Kernstadt in Zukunft möglichst wenig Verkehr hat.

Das Rathaus hat schon angekündigt, sich auch mit der vom Gemeinderat beschlossenen zusätzlichen Stelle in der Stadtplanung ein Gesamtverkehrskonzept vordringlich voran zu treiben.