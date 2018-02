Horb a. N. Boom bei City-Gutscheinen von Horb Aktiv

Wie der Schwarzwälder Bote erfuhr, hatte der Parkservice nach Dreikönig schon wieder die teuren 30 Euro Knöllchen verteilt. "Dort wurde jetzt reagiert. Der Parkservice ist nicht mehr im Einkaufszentrum tätig. Wir arbeiten jetzt an einer gemeinsamen Lösung und haben Gespräche begonnen, ob zur Not der Ordnungsdienst der Stadt dort den ruhenden Verkehr überwacht. Es ist auch schon klar, dass alle Mieter der Activ-Arkaden diesen Weg gerne mitgehen würden", erklärte Kreidler.

Solch eine Regelung gibt es beispielsweise auch für den Parkplatz vor dem Aldi. Oberbürgermeister Peter Rosenberger: "Wenn der Handel in den Activ-Arkaden das wünscht, können wir uns das vorstellen. Uns wäre dabei wichtig, dass die Parkregelung dort in eine gesamtstädtisches Konzept passt. Die Bewirtschaftung in den Activ-Arkaden muss kompatibel zu der Regelung in der Stadt sein."

Horb Aktiv Mitglied Jörg Doormann hat noch einen Impuls zum Thema Parken: "Wenn jetzt wieder lange Vollsperrungen der B 32 wegen den Bauarbeiten zur Vorbereitung der Hochbrücke drohen, sollten wir rechtzeitig mit der Stadt dafür sorgen, dass dann das kostenfreie zwei-Stunden-Parken für die Baustellenzeit eingeführt wird!" OB Peter Rosenberger sagte dazu: "Wir müssen uns mit dem Kernstadthandel Gedanken machen und etwas vorbereiten, wenn Mitte des Jahres größere Vollsperrungen kommen."

Einkaufsgutschein

Weitere gute Nachrichten: Der City-Einkaufsgutschein ist inzwischen ein voller Erfolg. Kreidler: "2017 war das bisher erfolgreichste Jahr."

Kassierer Joachim Lang nennt die Zahlen: Im vergangenen Jahr wurden City-Gutscheine im Wert von fast 22 000 Euro verkauft – ein Plus von 13 000 Euro gegenüber dem Vorjahr.

Lang: "Das ist auch dem 44-Euro Gutschein für Arbeitgeber zu verdanken, mit dem diese steuerfrei einen Bonus für ihre Mitarbeiter vergeben können." Kreidler stolz: "Inzwischen hat sich der Rewe auch bereit erklärt, den City-Gutschein anzunehmen. Es haben schon zwei Städte angefragt, wie wir das machen."

Sommer-Shopping-Nacht

Auch für diese Jahr gibt es neue Aktionen. Laut City-Manager Thomas Kreidler ist eine neue Sommer-Shopping-Nacht geplant. Kreidler: "Mit Musik und anderen Aktionen soll es bummeln und shoppen in kurzen Hosen und Kleidern heißen. Zur Fußball-Weltmeisterschaft planen wir ein Tippspiel."

Beim Schnäppchenmarkt beim Horber Frühling soll ein Marktschreier richtig Schwung in die Bude bringen. Und Constanze Kittel von Neckar Sport hat eine tolle Idee: Radtouristen, die in Horb einkaufen, sollen den Einkauf kostenlos nach Hause geschickt bekommen. Und die ersten Händler haben sich schon in die Liste eingetragen, um den neuen Radler-Service konkret zu entwickeln.

Innenstadtentwicklung

Doch der Handel- und Gewerbeverein kümmert sich auch um die Innenstadtentwicklung. So ist eine Exkursion nach Biberach geplant. Kreidler: "Dort gibt es eine ganz besondere Stadtführung mit dem Baubürgermeister Christian Kuhlmann. Biberach hat es geschafft, in seiner Innenstadt durch Zusammenlegung von Flächen das zu schaffen, was wir in Horb noch anstreben. Wir wollen uns jetzt aktiv in den Umgestaltung der Kernstadt einbringen und nicht abwarten, bis die Polizei sich mal aus dem Fruchtkasten bewegt. Da kann man jetzt schon mit der Planung beginnen."

OB Peter Rosenberger: "Durch das Sanierungsgebiet Fruchtkasten passiert schon etwas in der Kernstadt. Die ersten privaten Immobilieneigentümer sind dabei, die Gelder abzuschöpfen." Die bisherigen Planungen und Konzepte seien ausreichend.

City-Manager-Frage

Ein weiterer Diskussionspunkt: Die Haushaltsrede von FD/FW-Fraktionschef Alfred Seifriz. Er hatte kritisiert, dass sich die Stadt als freiwillige Aufgabe die Finanzierung eines City-Managers eigentlich gar nicht leisten könnte. Horb Aktiv-Vorsitzender Gall: "Wir selbst vom Verein finanzieren die City-Manager mit 30 000 Euro. Gerade eine Stadt wie Horb braucht ein City-Management." OB Rosenberger: "Die Finanzierung des City-Managers ist und bleibt Aufgabe des Handels. Wir haben ihn nur organisatorisch bei uns angesiedelt – weil es einfacher ist." Fakt ist: Das Rathaus zahlt die kompletten Personalkosten in Höhe von zuletzt 58 000 Euro. Horb Aktiv überweist 30 000 Euro an die Stadtverwaltung. Kreidler hat dafür auch Aufgaben im Auftrag der Stadtverwaltung zu erledigen.

Mitgliederzahlen

Und Horb Aktiv selbst? Obwohl die Mitgliedsbeiträge vergangenes Jahr angeglichen wurden und jetzt jeder nicht mehr den alten HGV-Beitrag in Höhe von 75 Euro oder mehr bezahlt, sondern auf Dauer 300 Euro, ist die Zahl der Mitglieder insgesamt angestiegen. Kreidler: "Nur drei sind abgesprungen. Ich hätte erwartet, dass es mehr sind." Dafür gibt es jede Menge neue Eintritte.

Alle Funktionäre des Vereins wurden einstimmig per Handzeichen wiedergewählt. Neu als Kassenprüfer sind Matthias Saur und Frank Prußeit an Bord. Für den verstorbenen Industrievorstand Robert Müller gab es eine Gedenkminute. Kreidler: "Wir sind dort in Gesprächen und sind zuversichtlich, dass wir zeitnah eine Lösung hinbekommen."