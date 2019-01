Horb a. N. Bietete Volkshochschule zu wenig an?

Nein, lautet die klare Antwort der Pressestelle des Landratsamts Freudenstadt. "Statistisch gesehen lässt sich insgesamt kein Missverhältnis feststellen." Folgende Statistik soll diese Aussage unterstreichen. Die Gesamteinwohnerzahl im Landkreis Freudenstadt betrage 117 593, im Raum Horb leben davon 34 720, das sind circa 30 Prozent.

Geplante Veranstaltungen der VHS seien es 1182, davon würden im Raum Horb 361 stattfinden, das seien circa 30 Prozent. Dem entspreche beispielsweise auch die Verteilung der Sprachkursangebote inklusive Integrationskurse.

Wir haben den VHS-Kurs-Check gemacht. Und der zeigt: Der Raum Horb hat einige starke, aber leider auch ziemlich viele schwache Seiten, was das Volkshochschul-Programm angeht.

Zu wenig Sprachkurse

Gerade im Bereich Sprachen, den die Kreis-VHS in der Presseauskunft hervorhebt, könnte es im Raum Horb ruhig mehr Kurse geben.Zum Beispiel bei den Englischkursen gibt es nur vier im Raum Horb, 18 im restlichen Landkreis (circa 18 Prozent statt versprochener 30). Englischkurse auf B-Niveau gibt es gar keinen im Raum Horb, genauso keinen für "Business English" oder für englische Konversation. Bei Französisch steht es 2:7 (22 Prozent), bei Italienisch 2:9 (18 Prozent). Exotisches wie Chinesisch oder Gebärdensprache gibt es ebenfalls nur in Freudenstadt. Nur, wer im Raum Horb Spanisch lernen möchte, kommt auf seine Kosten. 32 Prozent (7:15) der Kurse sind in Horb. Bei den Deutschkursen liegt die Kreis-VHS dagegen einigermaßen im Soll. Hier kommen wir nach unserer Rechnung auf 27 Prozent, der Sprach-Bereich schneidet bei rund 23 Prozent eher unterdurchschnittlich ab.

Wo es gut läuft

Gut läuft es dagegen in den Bereichen Gesundheits-, Fitness- und Sportkursen. Hier schafft es die Kreis-VHS sogar über den Schnitt (rund 32 Prozent). Wer etwas über Ernährung wissen will, der hat es im Raum Horb besonders leicht. Hier sind über 40 Prozent der Kurse. Auch beim Themenbereich "Politik – Gesellschaft – Umwelt" liegt man im Soll (circa 30 Prozent) – auch dank des Programms des Projekt Zukunft oder der Dia-Reihe "Traum und Abenteuer". Bei der Rubrik "Kultur und Gestalten" sieht es gut aus (nach unserer Rechnung knapp über 30 Prozent). Der Bereich "Beruf und Karriere" liegt sogar bei 33 Prozent. Die Pressestelle schreibt: "Im Bereich der politischen, kulturellen Bildung sowie der Jugendbildung kooperiert die KVHS regelmäßig mit dem Projekt Zukunft (Kloster Horb), dem Kunstverein Oberer Neckar, mit der katholischen Erwachsenenbildung Kreis Freudenstadt (Sitz in Horb), mit dem Förderverein Ehemalige Synagoge Rexingen, mit der Gewerblichen- und Hauswirtschaftlichen Schule Horb (zum Beispiel Jugendtechnikschule, Semestereröffnung Herbst 2018 mit einer Wissenschaftsshow für die ganze Familie, an der über 100 Kinder und Eltern teilnahmen) und der Dualen Hochschule Horb (Auffrischungskurse für Studierende in Mathematik)."

Weitere Schwachstellen

Doch es gibt weitere "Schwachstellen" im Programm für den Raum Horb. Nur 12 von 52 gezählten Veranstaltungen im Bereich "Aktiv im Alter" sind im Raum Horb (23 Prozent). Hier sagt das Landratsamt auf Anfrage: "Das allgemein reduzierte Zielgruppenangebot für die ältere Generation ist darauf zurückzuführen, dass die ehrenamtlichen Leitungen der Senioren-Volkshochschulen in Horb und auch in Freudenstadt trotz aller Bemühungen leider nicht wieder besetzt werden konnten." Joachim Milles vom Stadtseniorenrat hat ebenfalls einen kontinuierlichen Rückgang des Horber Anteils bemerkt. "Wir bieten auch deshalb mit unseren Seniorentagen in Horb ein eigenes umfangreiches Programm.

Bei der "jungen VHS" liegt das Missverhältnis bei 5 zu 22, macht einen Anteil von 18,5 Prozent. Und bei der Jugendtechnikschule sind es sogar nur zwei von insgesamt 18 Angeboten, die im Raum Horb stattfinden. (elf Prozent). Bei den Vorträgen zum Thema Gesundheit sieht es auch eher düster aus. Nur fünf von 41 Vorträgen finden im Osten des Landkreises statt. Das liegt vor allem daran, dass alle medizinischen Vorträge der KLF im Freudenstädter Krankenhaus stattfinden.

Bilanz

"Mit über 1900 Veranstaltungen, einer Unterrichtsleistung von 35 428 Unterrichts-Einheiten und mit über 20 000 Teilnehmenden im Jahr ist dies die bislang höchste Auslastung", so die Pressesprecherin. Das sind tatsächlich beeidruckende Zahlen. Doch besonders bei den Sprachkursen sowie bei Kursen für ältere und junge Menschen könnte es ein bisschen mehr "Raum Horb" sein. Die Bevölkerung kann sich übrigens auch mit Vorschlägen einbringen: "Die planenden Fachbereichsleitungen greifen Kundenanregungen gerne auf und setzen diese bei guter Erfolgsaussicht auch um."