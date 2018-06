Horb a. N. Bettelschwestern mit Geschäftssinn

Die Ordensfrauen wirtschafteten für sich selbst, aber betrieben auch rege, "weltliche" Geschäfte – beispielsweise mit Grundstücken und Immobilien. 1806 kam allerdings das Aus – mit der Säkularisation unter württembergischer Herrschaft. Die letzten fünf Klosterfrauen mussten das Gebäude räumen. Die Mobilien wurden zu Geld gemacht oder an die Hof- und Domänenkammer abgeliefert. Heute befinden sich im ehemaligen Kloster das Finanzamt und das Stadtarchiv.

Katholische Kirchengemeinde, der Kultur- und Museumsverein, das Stadtarchiv, die Katholische Erwachsenenbildung und das Projekt Zukunft haben sich mit Unterstützung der Volksbank Horb-Freudenstadt viele Blickwinkel auf dieses Jubiläum und die Geschichte des Klosters überlegt (siehe auch Info).

Im Zentrum steht der Festtag am Sonntag, 5. August, rund um den Horber Marktplatz. Gestartet wird mit einem Festgottesdienst in der Stiftskirche. "Hierfür konnten wir Weihbischof Johannes Kreidler gewinnen, der historisch und liturgisch sehr bewandert ist", berichtet Diakon Klaus Konrad. Außerdem wird an diesem Tag die Begleitausstellung im Stadtmuseum eröffnet. Musikalische Unterhaltung, Mittagessen und Führungen runden das Programm ab. Ein Höhepunkt ist sicher auch die Orgelvesper und dominikanische Gesänge mit Dekanatskantor Karl Echle aus Freudenstadt.

Auch ein Blick auf die Gegenwart wird es zum Abschluss der Reihe geben. Denn am 15. Januar wird auf Einladung der KEB und der Kirchengemeinde, die Vorsitzende der dominikanischen Laiengemeinschaft, Monika Delpech aus Freiburg, sprechen.

Die Ausstellung ist übrigens aktuell noch ein lebendiger Prozess. Denn die Austellungsmacher hoffen noch auf besondere Leihgaben. "Horber Bürger haben damals bei der Klosterauflösung Teile des Inventars gekauft. Noch heute soll es in Horber Familien solche Stücke geben. Wir würden uns freuen, wenn uns diese historischen Zeugnisse für die Zeit der Ausstellung geliehen werden könnte", ruft Agnes Maier, die städtische Kunstbeauftragte, die Bevölkerung auf, sich zu melden.

Samstag, 23. Juni "Alltag im Horber Dominikanerinnenkloster" – Lesung aus originalen Dokumenten ab 19 Uhr; Besichtigung des Weißen Gartens und der Nonnengruft ab 18 Uhr, präsentiert vom Stadtarchiv Horb

Sonntag, 5. August

Festtag zu 800 Jahre "Obere Sammlung"; 10 Uhr Festgottesdienst in der Stiftskirche mit Weihbischof Johannes Kreidler; ab 11 Uhr Mittagessen in der Kulturgaststätte "Kloster", Kaffee und Kuchen von der Fördergemeinschaft Stiftskirchendach; Möglichkeit zur Besichtigung des ehemaligen Klosters, des Garten und der Nonnengruft, Draufblick vom Schurkenturm, Turmstube mit Bewirtung; 11.30 Uhr Eröffnung der Begleitaustellung "Bürgerstöchter, Büßerinnen, Bettelschwestern."; 12 bis 14 Uhr, Musikalische Unterhaltung von der Stiftskirche durch die "Neckar Music Band" Rottenburg; 17.30 Uhr Orgelvesper mit dominikanischen Gesängen Donnerstag, 20. September "Meine Seele dürstet nach Gott" – die geistige Kultur der Dominikanerinnen im schwäbisch-alemannischen Raum, Vortrag von Wolfgang Urban, Rottenburg, im Steinhaus ab 19 Uhr, präsentiert von der Kirchengemeinde und der KEB Freitag, 16. November "Streitbare Frauen, fromme Schwestern – Frauenklöster in und um Horb vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert", Vortrag von Ute Ströbele, Tübingen, im Gasthaus Schiff ab 20 Uhr, präsentiert vom Kultur- und Museumsverein Horb Mittwoch, 28. November "Blumengärten im Mittelalter – der Dominikaner Albertus Magnus und die Erfindung des Ziergartens", Vortrag von Stephanie Hauschild im Kulturhaus Kloster ab 19.30 Uhr in der Reihe "Horber Gartenkabinett", Projekt Zukunft und Stadt Horb Dienstag, 15. Januar 2019 "Mitten im Leben – die Dominikanischen Laiengemeinschaften im 21. Jahrhundert, Vortrag von Melanie Delpech OP, Freiburg, im Gasthaus Schiff ab 19.30 Uhr, präsentiert von der katholischen Kirchengemeinde und der KEB Die Begleitausstellung kann vom 5. August bis 4. November montags, mittwochs, freitags und sonntags, 14 bis 17 Uhr im Stadtmuseum besucht werden.