Horb a. N. 26-jähriger Gemeinderat mit vielen Ideen

Horb soll 1000 neue Einwohner bekommen

Michael Königs Ziel: Horb soll 1000 neue Einwohner bekommen. Durch ein mehr an Wohnraum. Allerdings: Durch die Bürgerinitiative "Hau und Holzwiese" - die sich gegen das geplante Gewerbegebiet in Ahldorf wendet - ist das Thema Flächenverbrauch auch ganz oben in der politischen Diskussion. König: "Ich sehe das so: Wenn man keinen Platz für neues Bauland hat, ist es schwer, neue Einwohner und Gewerbetreibende für Horb zu gewinnen und gleichzeitig als Stadt zu wachsen. Wir sollten uns da nicht selbst im Weg stehen. Trotzdem sollte es eine Synergie zwischen Natur und Entwicklung geben. Denn die schöne Natur ist bei uns auch ein Standortfaktor."

Was ist Königs Meinung zum geplanten Gewerbegebiet in Ahldorf? "Eine abschließende Meinung habe ich mir dazu noch nicht gebildet. Ich finde aber, man sollte sich beim Gewerbe nicht primär auf Ahldorf konzentrieren, sondern auf die Flächen, die wir noch haben. Wie beispielsweise Heiligenfeld. Dieses Gewerbegebiet muss zuerst optimiert werden. Auch in Mühringen muss man immer wieder dranblieben und schauen, ob man dort mögliche Gewerbeflächen ausweiten kann."

Mehr Einwohner. Das heißt für König auch: Einen besseren Nahverkehr. Der Jung-Gemeinderat: "Wir müssen den öffentlichen Nahverkehr weiter verbessern. Die Verbindungen nach Tübingen, Rottweil, Singen und Stuttgart sind für Horb extrem wichtig. Ich denke, die nächste Aktion sollte sein, dass Horb in den Verkehrsverbund Stuttgart hineinkommt, so wie Ergenzingen. Das dürfte sich sicherlich auf lange Sicht positiv auf die Ticketpreise auswirken und verspricht eine Verbesserungen der Verbindungen. Das wäre aus meiner Sicht ein sinnvolles ökologisches Denken!"

"Uns sind die Parteigrenzen nicht so wichtig"

Mit Michael König (26), Simon Jung (24, Bürger im Mittelpunkt), Luis Schneiderhan (18, OGL) kann es zum ersten Mal einen "Jugend-Pakt" geben. Nicht zu vergessen: Die "Mini-Rocker" Benjamin Breitmaier (SPD), Viviana Weschenmoser (SPD) und Königs FD/FW-Kollege Jan Straub. Und man hat auch schon zusammen ein Bier getrunken.

König: "Ich denke, uns sind die Parteigrenzen nicht so wichtig. Die Chemie stimmt - das sind angenehme Menschen. Ich denke, uns Jungen ist das Parteidenken nicht wichtig. Es ist eigentlich auch egal, wer zuerst einen Antrag stellt. Insgesamt ist mein Eindruck, dass es Sympathien quer über alle Fraktionen gibt. Mir ist wichtig, dass Horb so schnell wie möglich weiterkommt. Denn man wird an seinen Ergebnissen gemessen!"

Und was kann das sein? König: "Ich denke, Horb braucht etwas, was allen Spaß macht. Das muss nicht unbedingt etwas sein, das es überall gibt. Ich bin oft in Städten unterwegs und denke mir: Das hat man noch nicht gesehen. Horb fehlt das. Daran müssen wir arbeiten."