1 Marie-Agnes Strack-Zimmermann Foto: Thomas Trutschel/photothek.de via www.imago-images.de

Der traditionelle Neujahrsempfang der FDP wird am 30. Januar wieder in Präsenz stattfinden. Strack-Zimmermann wird über Verteidigungspolitik sprechen.















Rottweil - Die FDP im Kreis Rottweil lädt zum ersten Mal seit drei Jahren wieder in Präsenz zum traditionellen Neujahrsempfang ein, der gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Daniel Karrais gegeben wird. In der Tradition von FDP-Spitzenpolitikern wie Guido Westerwelle und Klaus Kinkel sowie Michael Theurer und Hans-Ulrich Rülke wird Marie-Agnes Strack-Zimmermann zu Gast im Kreis sein und Einblicke in die Verteidigungspolitik geben. Vor allem durch den Ukraine-Krieg ist die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. Die Bundespolitikerin aus Düsseldorf hatte im letzten Jahr immer wieder Sitzungen zum Zustand der Bundeswehr, zur Lieferung von Rüstungsgegenständen und der Ausgaben durch das Sondervermögen einberufen und leiten müssen. Der Neujahrsempfang findet am 30. Januar in der Pulverfabrik im Rottweiler Neckartal statt. Einlass ist um 18.45 Uhr, Beginn um 19.20 Uhr. Für Unterhaltung sorgt das Triole aus Epfendorf. Eine Anmeldung wird per Mail an info@fdp-rottweil.de erbeten.

Durch Ukraine-Krieg in den Fokus gerückt

Anmeldung erbeten