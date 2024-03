1 An der Straße Bugen in Bisingen entsteht derzeit ein Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage. Foto: Gern

Beim Orts-Check des Schwarzwälder Boten erhält Bisingen bei Mieten- und Kaufpreisen für Wohnimmobilien eine Bewertung, die nur mittelmäßig ist. Bei den durchschnittlichen Nettokaltmieten liegt Bisingen gleich auf mit Hechingen und Balingen.









Die Lage am Wohnungsmarkt ist angespannt, auch in Bisingen. Wer hier Wohnraum finden will, scheint in vielen Fällen viel Geld oder gute Beziehungen zu benötigen. Bei der Orts-Check-Umfrage des Schwarzwälder Boten konnten Teilnehmer auch die Höhe der Miet- und Kaufpreise bewerten. Bisingen hat dabei den Wert von 5,3 erreicht (wobei 1 am schlechtesten und 10 am besten ist). Die Umfrage ist nicht repräsentativ, mit mehr als 200 Teilnehmenden aber gleichwohl aussagekräftig. Personen, die mitgemacht haben, fassen ihre Meinung dazu beispielsweise so zusammen: „Wohnen wird selbst hier zu teuer“ und jemand fordert „günstigeren Wohnraum“.