1 Oliver Christ in einem der Foliengewächshäuser des Gemüsegartens. Foto: Niklas Ortmann

Der Hof Sonnenwald in Schernbach versorgt mehr als 100 Menschen in der Region ganzjährig mit Gemüse. Die regionale Verwertung ist aber längst nicht das Einzige, was den Anbau dort so besonders macht.









Die Gemeinschaft Sonnenwald und den zugehörigen Hof bezeichnet Oliver Christ als einen „Lern- und Lebensort“, an dem so einiges anders gemacht wird als bei „normalen“ Landwirtschaftsbetrieben. „Es gibt bei uns keine hierarchische Struktur. Wir treffen Entscheidungen gemeinsam“, sagt Christ über die Gruppe, die sich 2019 gegründet hat und seitdem in Schernbach gemeinschaftlich lebt und wirtschaftet. Jeder in der Gemeinschaft trage die Entscheidungen verantwortlich mit, da der Hofbetrieb genossenschaftlich organisiert sei.