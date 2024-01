27 Zünfte mit 1000 Hästrägern in Bad Rippoldsau erwartet

1 Beim Hexenball in Bad Rippoldsau ist Party angesagt. Foto: Narrenzunft

Der Hexenball der Tröpfle-Hexen bringt am 20. Januar das Kurhaus in Bad Rippoldsau zum Beben. 27 Zünfte mit insgesamt circa 1000 Hästrägern werden erwartet.









Link kopiert



Die Fasnet in Bad Rippoldsau kann auf eine lange Tradition zurückblicken. So auch der alljährliche Hexenball der Tröpfle-Hexen. Am Samstag, 20. Januar, läuten die Tröpfle-Hexen mit ihrem Hexenball im und um das Rippoldsauer Kurhaus traditionell die närrische Zeit ein.