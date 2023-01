Narren lassen es in Mitteltal krachen

3 Die Mitglieder der Hexaheuler mit ihrer dekorativen Gesichtsbemalung waren überall in der Halle unterwegs. Foto: Stadler

Ausverkauft startete der Musikverein Mitteltal als Veranstalter zusammen mit der Guggamusik Hexaheuler Freudenstadt in den Hexaheuler-Ball.















Baiersbronn-Mitteltal - Geboten wurde ein stimmungsvoller und abwechslungsreicher Abend mit tollen Programmpunkten. Eingeladen waren befreundete Guggagruppen aus der näheren Umgebung, Tanzformationen und ein Fanfarenzug. Im Anschluss an das mehrstündige Bühnenprogramm lud DJ Flixxe das Partyvolk bis spät in die Nacht zum Tanzen ein.

In der Weißenbachhalle war der Hexaheuler-Ball in seiner 21. Auflage nach zwei Jahren Pause wieder ein Garant für Fasnetsstimmung, gute Laune und beste Unterhaltung. Timo Gaiser, Vorstand des Musikvereins Mitteltal und musikalischer Leiter der Hexaheuler, sowie das gesamte Team zeigten sich froh, endlich wieder die über die Grenzen von Baiersbronn hinaus beliebte Veranstaltung in gewohnter Weise bieten zu können.

Große Vorfreude

Voller Elan war bereits am Donnerstag der zweitägige Aufbau in der Halle begonnen worden. Die Vorfreude auf die Veranstaltung, die als "Hexaheuler-Ball meets Gugga-Party" angekündigt war, stieg bis zum Samstagabend. Nachdem die Eintrittskarten bereits im Vorverkauf ausverkauft und nur noch wenige Tickets an der Abendkasse erhältlich waren, startete die Bühnenshow vor vollem Haus pünktlich um 19.59 Uhr.

Jede Menge Musik

Für gute Stimmung sorgten auf der Bühne vor Luftballons mit der Jahreszahl 2023 die Edafetzer Ehningen, die Fleggazoddler aus Horb sowie die Grenzweg-Sinfoniker Kniebis und die Tuders aus Salzstetten mit Blechbläsern, Schlagwerk und Schädderle. Das farbenfrohe und unterhaltsame Spektakel ließ sich auch die aus Baiersbronn stammende Landtagsabgeordnete Katrin Schindele nicht entgehen. Sie mischte sich gemeinsam mit ihrem Ehemann unter die feierfreudigen Gäste, während ihre Mutter, Kassiererin beim Musikverein, hinter den Kulissen an der Kasse saß.

Mit Engagement und Einsatz waren die Mitglieder der Hexaheuler mit ihren dekorativen Gesichtsbemalungen überall in der Halle unterwegs und damit beschäftigt, an den Essens- und Getränkeständen, an der Bar und am Weizenstand die Wünsche der Gäste zu erfüllen.

Hingucker auf der Bühne

Für Hingucker sorgten auf der Bühne die Blaue Garde Baiersbronn und das Tanzzentrum Hermann ebenso wie die aus Oppenau zusammen mit dem Fanfarenzug angereiste Tanzgarde. Traditionell bestritten die Gastgeber Hexaheuler den Schlusspunkt des Bühnenprogramms. Doch Schluss war damit noch lange nicht.

Für weitere drei Stunden übernahm DJ Flixxe die musikalische Unterhaltung. Nachdem sich die Partyband Achertäler nach ihrem letzten Auftritt beim Hexaheuler-Ball im Januar 2020 aufgelöst hatte, engagierten die Veranstalter diesmal anstelle einer Live-Band den DJ. Das Partyvolk in seinen bunten Kostümen – ob in beleuchteten Tüllröcken, mit mystischen venezianischen Masken und Umhängen, fantasievollen Kopfbedeckungen oder einfach nur mit auf Gesichter aufgemalten Lippenstift-Herzchen – feierte ausgelassen bis spät in die Nacht hinein.

Die Akteure der eingeladenen Gruppen und die Besucher genossen das vom Küchenteam zubereitete kulinarische Angebot, bevölkerten die Bar sowie den Weizenbierstand und füllten die Tanzfläche in der Weißenbachhalle bei Partykrachern und Stimmungsmusik.