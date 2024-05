Herrenberger Straße in Nagold

1 Die Herrenberger Straße wird in den kommenden Wochen saniert. Foto: Bernklau

Am Montag ist Baubeginn der Straßenbauarbeiten zur Sanierung der L 362a, der Herrenberger Straße – Sperrungen inklusive. Autofahrer müssen bis Juli mit Behinderungen rechnen.









Ab Montag, 13. Mai, beginnen die Arbeiten an der Herrenberger Straße in Nagold. Die Landesstraße wird im Auftrag des Landes Baden-Württemberg von der Abteilung Straßenbau und Straßenverkehr des Landratsamtes Calw saniert. Das teilt das Landratsamt Calw in einer Pressemitteilung mit.